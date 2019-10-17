【施政報告2019】未提感謝醫護　林鄭：別因衝突影響對警隊觀感

特首林鄭月娥早前表示，會以不同方式耹聽各方意見，她昨（16日）在記者會上表示，今晚將會在Facebook進行直播，與網民對話。其專頁昨發帖文指，今晚8時將會直播與網民討論新一份施政報告，呼籲大家可以留言寫下想問的問題。 今次「和理傾」部份問題，除了在林鄭facebook收集之外，亦有來自連登、Baby Kingdom以及香港討論區。另外，市民亦可以在林鄭facebook專面下面留言追問。

【20:59】被問到上次林鄭和市民對話後不久即推出《禁蒙面法》，林鄭稱禁止蒙面規例出台是一個困難決定，時間上令大家有這個聯想她也沒辦法，事實上政府是因為見到暴力升級，未成年人士參與示威活動和被捕也增多，從保護未成年人士、作阻嚇作用、協助警隊執法出發而作出困難決定。她明白任何困難決定都不應該隨便用，也要考慮許多因素，政府暫時無計劃再引用緊急法。

【20:52】有關區議會選舉對否押後，林鄭稱最重要是整個社會創造條件令選舉可以在合法、和平環境下進行。她指有人破壞個別商戶、議員辦事處，這種違法行為必須立即停止。她表示，如果押後選舉令明年的區議會出現真空，不是特區政府願意見到的情況。

【20:50】有網民問民陣召集人岑子杰昨晚（16日）遇襲後，為何政府不譴責，林鄭表示留意到警務署昨晚11時已譴責事件，又重申譴責任何施襲行為。

【22:45】主持吳璟儁引述網民留言，表示警察在近4個月表現不好，未能盡忠職守，建議不應該加警察人工，又建議加食環署外判清潔工及醫護人員的人工，因為醫護人員也很辛苦。亦有人問《施政報告》之中多謝警察，但為何不多謝醫護人員。

林鄭表示，《施政報告》之中對於過去4個月所有謹守工作崗位，令社會在大量暴力衝擊、肆意破壞之下仍然能夠運作的人，對他們都心存感激。不過大家每一次看到這些衝擊畫面，都特別有幾類員工是特別投入。她解釋，純粹以出勤來說，當然是說警務人員。

林鄭不希望大家對於警隊在一些行動裡和示威者、記者及普通市民有一些衝突，而影響大家對於整個警隊維持治安、盡忠職守的服務精神。

另外，留言提到食環工友，她亦表示工友很重要，又指大部份港鐵站受到肆意破壞，而工作人員徹夜維修讓市民早上可以上班，這些都是值得向他們表示敬意。

【20:40】有網民提及長者資助院舍宿位短缺問題，林鄭表示政府從未停止增加宿位的工作，但一直追不上需要增長，近年政府加把勁推廣資助家居護理照顧。

有關醫護人手不足方面，林鄭指政府近年撥給醫管局的撥款已大幅增加，問題是人手方面，因為話題又要回到引進海外醫生的問題。她指目前醫管局只引進十多位有限度註冊醫生，知道有醫生擔心政府意圖大開中門，影響本地醫生晉升機會。她強調醫護人手不足問題需要解決，希望社會能在這方面有進一步討論。

【20:32】網民不停留言要求「五大訴求」，又有留言提到要「解散警隊」。林鄭指，聽到「解散警隊」的口號感到疑惑，因香港每日發生大大小小的案件都需要警隊執法，她再重申如有個別警員行為有問題，已有現行機制監警會負責處理。

【20:25】有關削減單程證配額問題，林鄭稱明白市民對於有外來人士分享了香港的房屋醫療資源有看法，但單程證申請原因是家庭團聚，她指基於人文價值考慮，政府是否不允許他們團聚？又指持單程證來港人士有助香港勞動人口增加，希望大家「客觀睇睇」單程證對香港發展有益。

【20:20】有留言指該政策為吸引青年人上車，買樓後增加年輕人抗爭成本，令示威活動減少，林鄭月娥回應指「我哋高層無諗得咁複雜」。

【20:16】有媒體形容提升九成按揭樓價上限是瘋狂，今日香港樓價上升，很多家庭用收入的七成供樓，呼籲市民量力而為，如果覺得需要一個安樂窩、又負擔得起才買。她強調買樓是一個選擇。

【20:13】施政報告提出九成按揭樓價上限提升至800萬元，網友問「推動樓價上揚是否好心做壞事？」林鄭否認政策是為推動樓價上揚，指現時很多市民反映市面上難有400萬元以下的單位，強調政策是為首次置業有困難的人士上車多一點選擇。

【20:10】對於市民不滿警察採用過度武力執法，林鄭指過去數月大大小小的遊行示威中，她留意到在某些情況下出現了衝突，希望大家留觀地看事件，不要先入為主，在一個互相包容的情況之下去做。又指如果真的人有做得不對，香港有制度優勢，有機制可以投訴。

她又表示，會繼續要求警隊按照規定行事。

【20:05】主持吳璟儁提到《100毛》有一張制圖諷刺林鄭政府眼中的「五大訴求」和市民不同，問她是否認同政府和民間思維脫節。

林鄭指，明白市民有不同訴求，網民留言重複「五大訴求」的情況出現了很久，她本人已經回應了第一個即「撤回逃犯條例修訂」，其他幾個也解釋過，林鄭再重申香港是法治社會，不能答應不追究犯罪人士。

【19:55】直播尚未正式開始已有逾網民在線收看，留言數字每秒急升，網民不停「洗版」留言重申「五大訴求、缺一不可」。