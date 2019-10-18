【民陣遊行】警方拒批周日遊行　民陣上訴　岑子杰籲齊上齊落

民陣發起周日（20日）於九龍區遊行，遭警方發出反對通知書，民陣今天（18日）下午與民主派舉行記者會，副召集人陳皓桓批評警方決定非常離譜，指警方或因是次遊行的主題為「重組警隊」而拒批遊行，質疑警方「斬腳趾避沙蟲」。他表示民陣作為團結大多數的平台，希望盡力為市民爭取舉辦合法、和理非的遊行，若最終警方撤回上訴，他相信會有民主派人士以公民抗命形式上街。 副召集人黎恩灝表示，稍早前已向公眾集會與遊行上訴委員會提交上訴書，他指過往民陣發起遊行遭警方反對，客觀上沒有令市民上街的意欲消失，大批市民仍自發上街，希望上訴委員會能作出合理決定。 黎恩灝指民陣召集人岑子杰仍在留院觀察，雖以輪椅代步，他托黎恩灝答謝公眾對他的關心，亦感謝小數族裔和宗教領袖探望，希望上街市民能夠齊上齊落，不只做到「we connect」，也做到「we protect」。

民陣發起周日(20日)於九龍區遊行，遭警方發出反對通知書，民陣副召集人陳皓桓批評警方決定非常離譜，指警方或因是次遊行的主題為「重組警隊」而拒批遊行，質疑警方「斬腳趾避沙蟲」。（梁鵬威攝）

警方指遊行沿途地點影響高風險建築物 包括港鐵站

民陣周一(14日)申請於九龍遊行，由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站，主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」。不過警方今天就遊行發出反對通知書。警方在反對通知書指出，民陣及其他團體於今年 6 月起發起的遊行和集會結束後，附近地點都會發生衝突和暴力事件引致市民、記者、警務人員受傷，另外示威人士亦會堵路、破壞商店、縱火、使用土製炸彈、汽油彈等武器。

警方又指出，是次遊行沿途地點十分接近容易受衝突或暴力事件影響的高風險建築物，包括港鐵站、高鐵站，並稱「有理由相信」部分參與者很可能會偏離遊行路線，作出破壞行為，故反對遊行。

陳皓桓表示，周二與警方召開會議，會上警方安排星光大道、戲曲中心、消防、救護等代表參與開會。他在會上曾提四條後備路線，包括分別沿廣東道、彌敦道、漆咸道等街道遊行，他引述警方交通部在會上亦認同，原路線對他人影響最少，對公共安全、秩序亦最有保障，惟警方最終仍拒批遊行，直指決定非常離譜。

他又指警方或因是次遊行的主題為「重組警隊」而拒批遊行，做法為了「斬腳趾避沙蟲」。他指出根據坊間各項民調，七成人支持重組警隊，反對遊行無助解決核心問題，又指出民意是需要表達出來，但當合法、和理非的遊行仍不獲批，反問市民能如何表達訴求。

被問到像「十一」以個人身份發起遊行，陳皓桓表示民陣作為團結大多數的平台，希望盡力為市民爭取舉辦合法、和理非的遊行，強調會盡力做好是次上訴，若最終警方撤回上訴，他相信會有民主派人士以公民抗命形式上街。

黎恩灝引述岑子杰 籲市民做到「we protect」

黎恩灝表示，稍早前已向公眾集會與遊行上訴委員會提交上訴書，他指過往民陣發起遊行遭警方反對，客觀上沒有令市民上街的意欲消失，大批市民仍自發上街，希望上訴委員會能作出合理決定。他指出，希望香港人能夠以人數，清晰表達對五大訴求的支持，以及反對《禁止蒙面規例》的聲音。

黎恩灝指岑子杰透過他答謝公眾的關心，亦感謝小數族裔和宗教領袖探望，希望上街市民能夠齊上齊落，不只做到「we connect」，也做到「we protect」。

黎恩灝表示，稍早前已向公眾集會與遊行上訴委員會提交上訴書，他指過往民陣發起遊行遭警方反對，客觀上沒有令市民上街的意欲消失，大批市民仍自發上街，希望上訴委員會能作出合理決定。（梁鵬威攝）

有指涉及襲擊事件為南亞族裔，網上有示威者稱要「裝修」清真寺和重慶大廈等建築物，陳皓桓表示，相信支持者和群眾不會針對少數族裔挑起仇恨，強調不會任何表達方式不應針對種族、膚色，只會針對香港制度問題繼續發聲。

民主派會議召集人陳淑莊表示，民陣在面對空前壓力和困難下，仍堅持舉辦和理非遊行是非常不容易，她指出警方於七月曾批准九龍遊行，當天遊行人士亦和平散去，批評今次警方拒批遊行是非常不智、不合理和不公道。

陳淑莊表示，岑子杰目前需以輪椅步行，未知他會否出席遊行，但希望他能盡快康復，出席周日的遊行。