【岑子杰遇襲】泛民研判事件激化周日遊行　盼和理非惟局面難料

民陣召集人岑子杰昨（16日）晚第二度遇襲，頭部及手腳受襲，浴血旺角街頭，震驚政圈。與此同時，民陣正申請於本周日（20日）在九龍區舉行遊行。 有民主派立法會議員指，岑子杰多次發起和理非大遊行，知名度高，形象「入屋」，令是次遇襲事件引起的反響更大。該議員研判，即使周日無法取得不反對通知書，遊行人數一定會相當多，或是一次人數上「小高峰」，希望是次大遊行能以和理非方式進行。 不過有不少泛民中人指，能否和理非並非參與者一方可控制，相當程度視乎當日示警方與示威者的「互動」如何展開。

泛民議員認為周日遊行人數將會非常多，或與「6.16」、「8.18」大遊行人數可相比。(資料圖片/歐嘉樂攝)

是次九龍遊行主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，集合時間是下午1時半，路線由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站，正申請不反對通知書。

有溫和民主派議員分析指，以近月警方的做法，相信警方很大機會不會發出不反對通知書。不過該議員指出，岑子杰多次發起和理非大遊行，知情度高，同時岑子杰遇襲後浴血的照片在網上廣傳，刺激了不少港人的神經。

就算無法取得不反對通知書 人數料仍相當多

該議員研判，即使周日無法取得不反對通知書，遊行人數一定會相當多，並希望是次大遊行能以和理非方式進行。

另一泛民議員同樣認為，遊行人數將會非常多，或與「6.16」、「8.18」大遊行人數可相比，也認為岑子杰的遇襲亦會激起不少和理非參與周日遊行的決心。

坦言無法控制示威者行動

該議員同時指出，民怨、民憤在4個月內沒有任何平息，根據各項民調顯示，不滿政府和警方的民意非常牢固，每次遊行、集會動輒十多萬至數十萬人遊行，即使沒有遇襲事件，政府仍舊不作讓步，每次遊行、集會也必定有很多人參與。

不過他重申，在反修例運動的形態上，民陣、民主派無法控制示威者遊行的方式，認為他們會以自己的方式表達民意。