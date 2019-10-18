靖國神社抗議被捕　保釣成員郭紹傑獲返港　批日方打壓人權

香港保釣行動委員會成員郭紹傑及嚴敏華，去年12月在日本東京靖國神社外抗議後被捕，當地法院於本月10日分別判處兩人，監禁8個月及6個月，緩刑3年，郭紹傑今（18日）先返港，嚴敏華則尚在日本處理手續中。 郭紹傑對於在日本被捕，他感憤怒和荒謬，認爲日方無理拘捕、檢控及定罪，又不允許他保釋，「謀殺」了他十個月，批評當局做法嚴重打壓人權，政治上殺一儆百，與憲法保障外國人言論自由所述不符，將會就判刑上訴，但因被驅逐出境，至少5年不可入境，上訴將交予當地律師負責。他指對被捕未感後悔，認爲須到靖國神社外抗議，日本須為戰爭行爲道歉，強調勿讓戰爭歷史重現。

批日方處理無恥 港府支援不足

去年12月是郭紹傑第二次到靖國神社外抗議，他指若在香港一個人到門口示威是不會犯法或被捕，不滿日方打壓人權將他無理拘捕，首40天的調查期不允許他保釋，其後判刑，他表示必定就判刑上訴。

對於要求保釋不獲批，他指曾在法庭詢問爲何日方拒絕他的保釋，當局稱移民局已取消了他的簽證，而且擔心他會毀滅證據，但他反駁指一切物資均在警署，對日方行爲感不解，批評行爲無恥，自己任由日方宰割。他又指，未見港府曾就兩名被捕保釣成員發聲，認爲港府既然每年就南京大屠殺行紀念儀式，何解不願對他被捕發聲明。而曾數次探訪他的中國駐日領事館人員，只詢問他在拘留期間有否遭受不公平待遇，支援不足夠，認爲他們的態度是不想幫忙。

郭紹傑對於在日本被捕，他感憤怒和荒謬，認爲日方無理拘捕、檢控及定罪，又不允許他作保釋，「謀殺」了他十個月，批評當局做法嚴重打壓人權，政治上殺一儆百，與憲法保障外國人言論自由所述不符，將會就判刑上訴。（01直播截圖）

感激家人黨友樞機支持 認爲自己所受較近月港人的苦微不足道

10個月的拘留日子，他指因失去自由及不能與家人會面感痛苦，但比起這段期間有多名港人過身及被拘捕，甚至面對10年以上的監禁刑期，認爲自己所受的苦微不足道。他稱拘留期間，幸得家人、黨友及朋友連番寄書予他解悶，家人及陳日君樞機亦曾到訪日本探望，而保釣委員會則協助聯絡香港日本兩地義工及律師。對於被捕，他未感後悔，但事後曾與保釣委員會成員商討，若律師較早知曉抗議事件，或能用聰明的方法避過非法拘捕，不過他指日方或會以其他罪名拘捕他。

至於另一被捕的保釣成員嚴敏華，郭紹傑指他應已回港。

香港保釣行動委員會成員郭紹傑去年12月在日本東京靖國神社外抗議，高舉「毋忘南京大屠殺」橫額，並焚燒甲級戰犯東條英機的道具「神主牌」，同行負責拍攝的另一位保釣會代表嚴敏華被日本方面拘捕，案件於本月10日判刑。保釣行動委員會指，郭紹傑及嚴敏華分別被判監8個月及6個月，緩刑3年。