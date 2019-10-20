家人施政報告前買樓花　聶德權fb：明白事件引負面觀感　深感抱歉

政制及內地事務局局長聶德權的家人，在《施政報告》公布提出放寬首次置業買樓按揭門檻前，購入深水埗區兩個未建成單位的住宅物業，事件引起關注。聶德權今(20日)早上在其他Facebook公開交代事件，再次強調交易屬家人的決定，自己沒有參與《施政報告》有關房屋政策的討論和制定，因此並沒有構成任何利益衝突。他指，明白事件可能讓公眾有所誤會和引致負面觀感，深感抱歉。

聶德權指買樓花的交易屬家人的決定，他完全沒有參與，業權也由家人全部擁有。又強調自己得知交易完成後，已按既定程序依時向行政會議申報有關利益，並在十月初把資料上載政制及內地事務局網頁供公眾查閱。

聶德權表示沒有參與2019《施政報告》有關房屋政策的討論和制定，因此並沒有構成任何利益衝突。又指他和家人在這次購置物業中，並沒有受惠於《施政報告》有關房屋政策的措施，也沒有因《施政報告》內任何政策和措施而得益。他表示，明白事件可能讓公眾有所誤會和引致負面觀感，深感抱歉，日後定會更加謹慎。



目前聶德權申報共七個物業，包括與配偶共同擁有一個沙田的住宅物業（自用）、與配偶共同擁有一個中國中山的住宅物業（自用），配偶擁有100%業權的一個中山住宅（自用）和一個杭州住宅物業（出租），與配偶共同擁有的一個英國伊斯靈頓的住宅物業（出租），家人擁有100%業權的深水埗住宅物業（用作出租用途）。