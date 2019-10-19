聶德權更新利益申報　家人9月購入深水埗兩樓花單位

根據行政會議成員個人利益登記冊的最新更新，政制及內地事務局局長聶德權申報，其家人購入深水埗區兩個未建成單位的住宅物業，家人擁有100%業權。 政制及內地事務局發言人指，聶德權家人購入單位，家人擁有100%業權，屬家人決定，聶德權完全無參與，他亦無參與2019施政報告有關房屋政策的討論和制定。

2018年11月拍攝，興建中的匯璽III（左）及已完工的匯璽I及II（右）。（Wpcpey / Wikipedia）

共申報七項物業利益 包括香港、內地、英國住宅

行會成員在委任之初，以及之後每年須以訂明表格申報利益，如有變更須在變更有效日期起計算的14天內通知行政會議秘書。行會秘書處在10月2日收到聶德權的通知，在其土地及物業須登記個人利益上，加上第七項「兩個位於深水埗區的住宅物業（未建成單位）（家人擁有100%業權）」。

目前聶德權申報共七個物業，包括與配偶共同擁有一個沙田的住宅物業（自用）、與配偶共同擁有一個中國中山的住宅物業（自用），配有擁有100%業權的一個中山住宅（自用）和一個杭州住宅物業（出租），與配偶共同擁有的一個英國伊斯靈頓的住宅物業（出租），家人擁有100%業權的深水埗住宅物業（用作出租用途）。

家人曾於去年入市匯璽

聶德權家人於2018年以約1000萬元購入深水埗南昌站上蓋匯璽一個單位，由新鴻基和港鐵合作發展。而聶德權家人是次再入市兩伙，9月當時深水址區內推售的主要樓花盤，亦為匯璽的最新一期，暫未確定聶家是否再加碼入市該盤。

政制及內地事務局局長聶德權，最新申報家人9月中購入深水埗兩樓花單位。（資料圖片 / 羅君豪攝）

發言人：聶無參與交易、無參與施政報告房屋政策討論、無得益

政制及內地事務局發言人回應指，聶德權的家人在2019年9月購買了兩個位於深水埗區的物業，由家人擁有100%業權，有關交易屬家人的決定，聶德權完全沒有參與。聶德權得知交易完成後，已按既定程序向行政會議申報有關利益，亦已把資料上載政制及內地事務局網頁供公眾查閱。發言人又指，聶德權並沒有參與2019施政報告有關房屋政策的討論和制定，聶德權及其家人在這次購置物業中，並沒有因施政報告而有任何得益，亦沒有受惠於施政報告有關房屋政策的措施。

▼匯璽現樓示範單位▼