【區議會選舉2019】朱凱廸再收選舉主任查詢　團隊5人獲確認提名

區議會選舉提名期早於上周結束，多名事前收到選舉主任致函要求解政治理念的參選人陸續收到確認信，確定參選資格。 在鄉郊代表選舉中被裁定提名無效的朱凱迪至今仍未確認「入閘」，今早(21日)更收到選舉主任第二輪提問，要求回應是否已正式放棄主張「香港獨立」的立場。而朱凱迪元朗團隊五名成員，候選人提名已全獲確認。

朱凱迪早上於臉書透露，指其元朗團隊五名成員的區議會候選人提名已獲確認，他本人則收到第二輪提問。選舉主任袁嘉諾要求他確認，現時是否已正式放棄參選鄉郊代表選舉時的立場，即現在同意不能夠以任何方式主張「香港獨立」，亦不提倡及不主張「香港獨立」是港人自決前途的選項。朱凱迪須由明22日)上午11時前回覆。

朱凱迪上周前收到選舉主任袁嘉諾的首輪提問，要求他回覆連串問題，包括是否同意不能夠以任何方式主張「香港獨立」、是否提倡或支持「香港獨立」是港人自決前途的選項等問題， 朱凱廸於18日回覆後，事隔3日又收到第二輪提問。

朱凱迪出選的元朗八鄉南，其餘參選人包括報稱獨立的八鄉上村村代表黎永添，以及同屬朱凱迪團隊的徐卓然，徐卓然在提名期的最後一日參選，被視為朱凱廸一旦被DQ後的PLAN B人選。