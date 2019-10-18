【區議會選舉2019】21名立法會議員競逐為雙料議員　6人放棄連任

區議會選舉昨日（17日）截止提名，從現時的參選名單可見，當中有21名立法會議員的身影，其中19人本身是競逐連任區議員；其餘2人上屆亦有參選，不過未能當選。另外，有6位雙料議員，未有競逐是次區議會選舉。

新一屆區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片）

現時一共有26位身兼立法會及區議會議員的雙料議員，當中以下19人會競逐是次區議會選舉：

民主黨： 鄺俊宇參選北朗，同區還有民建聯譚煒霖 林卓廷參選石湖墟，同區還有新民黨、公民力量孔永業，以及無黨派候選人梁金成 許智峯參選中環，同區還有未有申報政治聯繫的黃鐘蔚 涂謹申參選奧運，同區還有未有申報政治聯繫的李家軒 民建聯： 李慧琼參選土瓜灣北，同區還有社會民主連線梁國雄 柯創盛參選廣德，同區還有人民力量譚得志 鄭泳舜參選南昌北，同區還有公民黨劉家衡，以及未有申報政治聯繫的王曉聖 劉國勳參選欣盛，同區還有新民主同盟林淑菁 周浩鼎參選東涌南，同區還有報稱獨立的王進洋，以及未有申報政治聯繫的黎永安、劉永賢 張國鈞參選西環，同區還有報稱民主派的彭家浩，以及未有申報政治聯繫的黃美𡖖 工聯會： 郭偉強參選和富，同區還有保障民生建設聯盟林斯嵐、未有申報政治聯繫的陳嘉陽 陸頌雄參選天恒，同區還有報稱獨立的陳嘉進，以及未有申報政治聯繫的王百羽、陳志成 麥美娟參選偉盈，同區還有公民黨冼豪輝 何啟明參選栢雅，同區還有民主黨陳汶堅，以及未有申報政治聯繫的陳宇明 新民主同盟： 范國威參選運亨，同區還有獨立候選人劉志成，以及未有申報政治聯繫的戴卓然、楊聰 街工： 梁耀忠參選葵芳，同區還有民建聯林映惠、未有申報政治聯繫的曾子麟 實政圓桌： 田北辰參選愉景，同區還有荃民議政劉卓裕 獨立： 何君堯參選樂翠，同區還有民主黨盧俊宇、未有申報政治聯繫的蔣靖雯 謝偉俊參選樂活，同區還有獨立候選人楊子雋

有6名身兼立法會議員的區議員，選擇不競逐是次選舉。（資料圖片）

上屆落敗朱凱廸及尹兆堅 參選爭取成雙料議員

另外有6人選擇交棒，分別為經民建梁美芬、自由黨邵家輝、民主黨胡志偉、議會陣線區諾軒，以及民建聯陳恒鑌、梁志祥。至於餘下1人，為鄉議局主席劉業強，會以當然議員身份，繼續擔任屯門區議員。

是次區議會選舉，一共有21名現任立法會議員參選，只有2人本身並非區議員，即議會陣線朱凱廸、以及民主黨的尹兆堅，兩人上屆選舉均未能當選，今屆將分別出戰八鄉南及石蔭。不過朱至今未獲發確認書，未知是否能順利參選。

八鄉南選區除了朱凱廸，還有黎永添，以及報稱朱凱廸新西團隊的徐卓然參選；石蔭則有民建聯李世隆爭奪。

數焦點人物仍有被「DQ」風險

除了立法會議員，今屆區議員會選舉亦有其他焦點人物，例如仍未獲確認書、或會被「DQ」的香港眾志秘書長黃之鋒、朱凱廸新界西團隊成員、學聯前聯秘書長岑敖暉；近月曾發起多次大型遊行、近日於街頭遇襲的民陣召集人岑子杰；於2018年立法會九龍西聲言「最後一次參選」的前民協立法會議員馮檢基。

黃之鋒參選的海怡西，將挑戰新民黨的陳家珮，同區另有民主派林浩波。岑敖暉競逐的海濱，則有民主動力陳宇希，以及報稱獨立的莫遠君、鄒秉恬。岑子杰的瀝源，則會挑戰公民力量黃宇翰。馮檢基的尖沙咀西，則有4名對手，包括報稱獨立候選人的梁幸輝、民建聯潘景和、獨立民主派陳嘉朗，以及未有申報政治聯繫的簡浩名。