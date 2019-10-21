【逃犯條例】環球時報胡錫進總結：遊行示威不是甚麼好事

香港反逃犯條例修訂已持續4個月，曾經來港視察及接受採訪的《環球時報》總編輯胡錫進，在微博提出五大認知，包括「遊行示威不是甚麼好事」。

胡錫進稱遊行示威不是甚麼好事。（資料圖片）

胡錫進認為，反修例示威成為非常全面、清楚、有說服力的政治反面教材，並提出他認為的五大認知。

指動亂有損全社會利益 無助解決問題

第一，他表示動亂有損全社會的利益，無助解決一些人希望解決的問題，只會讓經濟及法治環境惡化。

稱美國及西方對華「沒安好心」

第二，胡錫進認為「美國及西方的政治及輿論力量的確對華沒安好心，信不得」。他稱美國和西方支持香港示威，就是要把香港搞成對付中國的棋子。

第三，胡錫進認為香港的資本主義制度，比內地人原本想象的要糟糕得多。他表示香港的民生有嚴重的缺陷，社會公平亦是軟肋，而且那麼容易被撕裂和點燃，稱以前內地社會羡慕香港的那些東西，幾乎變得蕩然無存。

第四，他認為遊行示威不是甚麼好事，它作為一種權利，潛在很容易失控的破壞力。

第五，他表示民生建設很重要，怎麼強調都不過份。

+ 5 + 4 + 3

指內地社會更有凝聚力、需要更和諧

胡錫進相信，香港暴力示威大大推動了內地社會增強凝聚力，強化內地社會保持政治穩定的集體意願，而不是對內地社會構成緊迫的威脅。

他又指，內地社會因為香港事件而更成熟，需要更加和諧、更理性、更有活力，不斷主動解決內在的各種問題，形成良性循環，又表示內地把香港事件轉化成內地社會擴大治理主動性的契機。