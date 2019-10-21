【逃犯條例】威爾斯等多間醫院醫護靜坐集會　抗議警方「濫權」

逃犯條例修訂引發的示威衝突持續四個多月以來，醫院醫護與警方間的關係緊張，除病人私隱問題受關注外，近日亦有男警擅入產房，以及有防暴警持槍入醫院等備受爭議的舉動，包括威爾斯親王醫院以及瑪麗醫院在內至少7間醫院的醫護人員，在今日（21日）午膳時間發起靜坐集會，抗議警方「濫權」，重申醫護與市民同行。

威院的醫護集會於中午十二時半開始，至一時左右，已有近6、70名醫護參與，大部份在場人士配戴口罩，並舉起各式標語，包括「香港人，反抗」、「守護自由，決不投降」，他們亦不時高呼口號，包括「光復香港，時代革命」、「醫護救人，警察殺人」、「解散警隊，刻不容緩」等，以及合唱《願榮光歸香港》。

謝先生促請警方入院前應先跟醫管局協商。（王海圖攝）

本身是威院護士的謝先生受訪時指，參與集會是希望為病人權益發聲，「勿以善小而不為」。警方近日不時需出入醫院，拘留或涉罪行的病人，但他認為核心問題是醫院範圍內不應剝奪其作為病人的權益。他認為，醫管局對此的回應很少，病人在病房被捕、為錄口供延誤治療等消息不絕，警方亦曾多次不合理侵犯人權，如果無人發聲，這些原本屬於病人的權益就會逐漸消失。

對於有防暴警持槍入病房，他稱過往院內的警員只是普通軍裝，質疑是否真的要以全副裝備進入醫院範圍，面對院內手無寸鐵的醫護及病人，他又形容觀感上有影響，院內正接受治療的病人見到防暴警亦會受驚。

謝先生促請警方入院前，應先跟醫管局協商，同時增加協商透明度，交代為何需全副武裝入院、解釋是否有其需要。