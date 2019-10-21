譚文豪不滿林鄭只向清真寺道歉：我哋係咪應份中水炮？

警方在昨日（20日）的驅散行動中，水炮車發射藍色水劑令清真寺門前空地被染藍，警方解釋是在驅散示威者過程中誤中清真寺，行政長官林鄭月娥與警務處處長盧偉聰今（21日）亦親身到達清真寺與教長會面。教長在會面後透露，林鄭月娥及警察已親身來到就事件真誠道歉，他們接納。 公民黨立法會議員譚文豪質疑林鄭月娥只向穆斯林代表致歉，而昨日在寺外被水炮車「誤中」的人包括約十位信徒、巿民、記者，以及印度協會前主席Mohan Chugani（毛漢）、融樂會總幹事張鳳美等人，反問「我哋係咪應份中水炮？」

譚：曾影響教堂、黃大仙祠、無辜市民 為何不道歉

譚文豪在facebook表示，包括印度協會前主席Mohan Chugani、一名融樂會香港成員、多名市民及他自己均被射中，需要前往醫院驗傷。譚文豪稱警察過往亦曾在教堂及黃大仙祠附近發射催淚彈，為何沒有向有關團體道歉，批評特首選擇性道歉。他強調不少市民和商戶同樣無辜中水炮車，認為林鄭不應視而不見，而是要公開向他們道歉。

譚文豪又指，昨晚警察公共關係科高級警司余鎧均到清真寺了解情況，但對方卻沒有跟從他們的宗教儀式，既沒有蒙面，亦着短袖衫，露了手臂，更遑稱香港是國際都市。

水炮車停下來射水 印度協會前主席認為是故意

遭藍色水劑射中的毛漢則表示，不接納警察「誤中」的說法，指清真寺當時什麼事都沒發生，水炮車卻來到寺正門前停下來射水，認為是故意而為。他認為警方在事後到清真寺解釋只是公關手段，去信約見特首林鄭月娥投訴。

民陣原發起周日九龍大遊行其後警方反對，大批示威者昨日到尖沙嘴梳士巴利道遊行至西九高鐵站，其後與警方爆發衝突。警方派出水炮車沿彌敦道驅散示威者，在九龍清真寺外發射藍色液體，令清真寺門前空地、閘門等被染藍，現場多人中招，包括立法會議員譚文豪。