水炮車「染藍」清真寺　融樂會：現場無示威者　警方需公開道歉

警方於昨日（20日）的九龍區遊行期間，出動水炮車驅散人群，期間以藍色水射向尖沙咀清真寺，被批評不尊重宗教建築物。警方其後解釋是「誤中」，晚上派員與清真寺教長見面，並在清真寺外清潔5分鐘後離去。 事發時在場的融樂會總幹事張鳳美今日（21日）受訪時強調，當時清真寺外只有少數族裔人士以及想保護清真寺不受破壞的市民，在場人士均無戴上口罩或其他裝備，不是示威者，更非警方聲明中提及的「暴徒」。她不接受警方「誤中」的說法，促請警方公開向清真寺及被藍色水射中的市民公開道歉。

水炮車昨日在九龍出動，期間兩度對清真寺射藍色水柱。（資料圖片）

昨日自發前往尖沙咀清真寺觀察的融樂會總幹事張鳳美，接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時覆述事發經過。她指當時與幾名少數族裔人士站在清真寺外，另外亦有幾名華裔人士站在附近，高舉呼籲他人勿破壞清真寺的宣傳牌。至下午4時許，因聽到有人宣布遊行結束，她擔心遊行後出現混亂，想確定無人攻擊少數族裔人士，因此站在清真寺外。

張鳳美續指，事發前有人高呼水炮車將至，街上的黑衣人已四散，她轉身見到清真寺大門仍然打開，有兩個小孩在門前樓梯上，因此叫人帶小孩入寺並關好大門，此時背部已被水炮車的水柱擊中。當張鳳美轉身，聽到水炮車上警員大聲高呼，隨即再遭第二次的水炮攻擊。

融樂會總幹事：「如果我哋係示威者，仲會企喺條路畀佢射咩」

對於警方事後聲稱是「誤中」清真寺，張鳳美不認為警方是不小心，因為警員在高位理應見到清真寺門外的人均無戴上口罩或其他裝備，不是示威者，更非警方聲明中提及的「暴徒」，「如果我哋係示威者，仲會企喺條路畀佢射咩？」她亦質疑警方並無跟從水炮車的使用指引，促警方公開向清真寺及被藍色水射中的市民公開道歉。

張鳳美又認為警方事隔多個小時後才抵達清真寺，短時間清潔後即離開做法無誠意，因為市民亦早已自發清理。不過她強調，不希望事件升級至宗教衝突，只希望警方解釋清楚事故原因。

香港穆斯林委員會今日在社交網站轉發警方的帖文，接納警方誤中的說法，但表明對警方做法感失望。委員會形容，香港穆斯林社群享有信仰自由，有賴港府、執法人員及港人的尊重與接納，委員會希望勿讓今次的意外破壞一直以來的良好關係。