【陳同佳出獄】涂謹申昨赴台與官員會面　促港府主動向台交證據

台灣殺人案疑犯陳同佳明天（23日）出獄，他早前撰寫親筆信予特首林鄭月娥，表明願意返回台灣自首，不過台灣移民署已採取入境管制措施，拒陳同佳入境台灣，陸委會解釋，港府需把完整罪證交予台方，才批准陳同佳入境。民主黨立法會議員涂謹申今(22日)表示，他昨天赴台與當地官員會面，了解他們對陳同佳案的看法。 涂謹申指出，據他了解，香港警方從未向台方提供案件的調查證據，假設陳同佳在港錄口供時承認殺人，港方應把口供交予台灣，負責案件的警員亦應親自赴台或以視像方式於台灣出庭應訊。他稱將會去信林鄭月娥，要求香港政府向台方提交調查證據。

涂謹申表示，據他了解，香港警方從未向台方提供案件的調查證據。(鄧穎韜攝)

涂謹申表示，昨天赴台與台灣官員會面，了解事件和台方的看法，即晚返港。他認為此案的大原則是解決公義問題，若有香港居民在台灣被殺，無論香港、台灣也需有方法體現公義。

他指出現時陳同佳仍在香港，警方經過一段時間證據，相信掌握很多證據。對於有指港府已研究所有可檢控陳同佳的潛在控罪，涂謹申認為，若政府認為在進一步檢控陳同佳有局限，亦應主動向台方交代和討論，而非像現在雙方以「咪高峰對談」，互相指摘對方的做法是「政治操作」。



涂謹申表示，據他了解，香港警方從未向台方提供案件的調查證據，假設陳同佳在港錄口供時承認殺人，港方應把口供交予台灣，又認為負責案件的警員，亦應親自赴台或以視像方式於台灣出庭應訊。