林鄭被指在日皇登基典禮時低頭滑手機失儀　特首辦澄清儀式未開始

行政長官林鄭月娥今日（22日）在日本出席日皇德仁登基典禮期間，被拍到在席間變成「低頭一族」滑電話，事件除了惹來網民非議，亦遭國際關係學者沈旭暉和作家陶傑批評，林鄭是全世界唯一敢在日皇就職典禮「掃phone」的領袖，行為是「挑戰國際禮儀之極限」；陶傑就直斥「這個特首絕對不代表你和我」。 不過，特首辦回應《香港01》查詢時，澄清典禮場地容許嘉賓攜帶及使用手提電話，行政長官短暫查看手提電話時儀式尚未開始，當時不少嘉賓仍未入座或在場閲讀刊物及交談，惟有人單憑截圖批評行政長官，可能是不了解情況，或是穿鑿附會。

特首林鄭月娥被發現在典禮會場疑似低頭使用手機。（網上圖片）

特首林鄭月娥今早在日本出席日皇德仁登基典禮，她被安排坐到禮堂靠邊位置，當台下一眾嘉賓都望向前方期間，林鄭疑似在低頭看電話卻被攝入直播鏡頭，有關影片截圖隨即在網上瘋傳，遭網民質疑特首不懂禮儀。

沈旭暉在fb上直言，林鄭是全世界唯一敢在日皇就職典禮「掃phone」的領袖，行為是「挑戰國際禮儀之極限」，並在貼文添加「又唔做嘢」、「又唔讀書」、「港女打卡」及「上緊連登」等標籤。陶傑亦在fb上表示，這個特首絕對不代表你和我，指她上任後本來要做的唯一正經事，出席天皇就職典禮都按捺不住要玩電話，「形象如此，難怪冇一間國際公關公司肯接你生意！」

《香港01》就此事向特首辦查詢，獲回覆指典禮場地容許嘉賓攜帶及使用手提電話，而行政長官短暫查看手提電話時儀式尚未開始，事實上當時不少嘉賓仍未入座，而亦有已到場的嘉賓在閲讀刊物及交談。對有人憑截圖批評行政長官，恐怕他們是不了解情況，或是穿鑿附會。

各處鄉村各處例，在日本天皇登基典禮場地內使用手機是否合適？熟識日本文化、日本裔的Thomas Uruma（賣間囯信）接受查詢時表示，日皇登基典禮對日本人來說是一個非常隆重的儀式，日本人出席類似場合有嚴格的禮儀要求，入會場前會先通知嘉賓在場內的行為規範，例如可以做或不應該做的行為等。

在儀式開始前，嘉賓一般會被安排在休息室或接待室等候，期間可以使用電話，但當進入會場後，就不應該使用電話，如真的有緊急需要，會先行退場或是到洗手間內才使用，以示對場合的尊重。他認為，林鄭月娥代表香港出席日皇登基典禮，應知道全世界的鏡頭都會聚焦於此，須小心行事避免失儀。

賣間囯信參選區議會選舉山頂區，自由黨楊哲安早前亦已報名，在山頂區爭取連任。

林鄭開設Twitter 帳戶。（Twitter 截圖）

林鄭開設Twitter帳戶

此外，林鄭月娥稱為了更貼近市民，讓市民就施政報告發表意見，特意開設了Twitter帳戶。她在一天前發貼，指自己會到東京出席德仁天皇即位慶典，更附上一張她在日本與櫻花的合照，疑似「打卡」。不過，日本10月並非賞櫻花的季節，相信該圖片屬資料圖片。