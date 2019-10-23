【陳同佳出獄．直擊】陳同佳離開壁屋　鞠躬道歉後上車往九龍豪宅

陳同佳表示，就事件會到台灣自首並指「我自己做了些無可挽救的錯事，為他們帶來好大的傷痛。」陳同佳希望女事主潘曉穎能夠安息，以及其能家人能釋懷。陳同佳鞠躬道歉後，與管浩鳴登上私家車離去，私家車向九龍區方向行駛，大批傳媒車輛尾隨。而陳同佳的車輛駛入私人屋苑京士柏山。至早上十時，管浩嗚與司機駛車離開，車上未見陳同佳。

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，被判監29個月，至今日（23日）刑滿出獄。至早上八時許，壁屋監獄外有大批傳媒守候，車閘內有多名軍裝及便衣警員。至早上九時正，身穿藍色外套的陳同佳離開壁屋監獄，他在聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下會見傳媒。

至早上九時正，身穿藍色外套的陳同佳離開壁屋監獄，他在聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下會見傳媒，陳稱會就事件到台灣自首。（余俊亮攝）

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎並藏屍行李內，隨後就帶到台北捷運竹圍站外的一個公園草叢棄屍。（資料圖片）

陳同佳：願到台灣自首 希望潘曉穎家人釋懷

至今日（23日）早上九時正，陳同佳離開壁屋監獄，身穿藍色外套的陳同佳步出監獄後，於閘口前向傳媒發言，並指自己作出無可挽救的錯事，令潘曉穎的家人帶來巨大傷痛，因此會返回台灣自首、服刑及受審，希望潘曉穎能夠安息及其家人能釋懷。陳同佳發言時未有無戴上口罩，其後他登上管浩鳴的私家車離去。

傳媒車輛尾隨 陳坐駕駛入豪宅京士柏山

現場可見，近20輛傳媒私家車及電單車，尾隨陳同佳的坐駕，私家車向九龍灣方向駛去，其間途經窩打老道及培正道交界。私家車駛入京士柏山的屋苑位置，屋苑的保安員拒絕傳媒車輛進入。保安員在屋苑的閘門駕起鐵馬，近30名記者在場守候。而陳同佳父母位於九龍灣啟晴邨的寓所，亦有多名傳媒守候。

陳同佳今日刑滿出獄 大批傳媒守候

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳因涉洗黑錢，被判監二十九個月。陳同佳在西貢壁屋懲教所服刑，今日刑滿出獄。早上7時，大批傳媒在壁屋外等待追訪，清水灣道泊滿車輛，交通警到場協助，懲教所入口設有鐵馬，數名職員在場觀察。

早前，陳同佳在聖公會教省秘書長管浩鳴游說下， 同意到台灣自首，港府對此表示樂意向台灣提供合法可行協助，惟台灣批評港府於案件上非無管轄權，堅持要求港府以司法互助方式處理，並拒絕陳同佳入境台灣，令他回台受審的爭議再陷入困局。