【立法會．直播】真正壽終正寢！李家超宣布撤回《逃犯條例》修訂

立法會今日召開大會，保安局局長李家超在會上動議恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，以宣布撤回修例，為這條爭議草案畫上句號。在陳回佳刑滿出獄的一日，《逃犯條例》修訂草案的撤回程序由下午 2時57分展開，3時 01分完成整個程序，僅耗時五分鐘。《香港01》全程直播。 律政司司長鄭若驊表示，陳同佳案事發地點在台灣，絕大部份證據也在台灣，故該案的司法管轄權也在台灣。證據方面，鄭若驊稱哪些陳同佳想自己帶過台灣，他有自主權，哪些證據台方要求而香港在法律上可行的，香港政府會盡量配合。

鄭若驊表示，陳同佳案事發地點在台灣，絕大部份證據也在台灣，故該案的司法管轄也在台灣。(羅君豪攝)

15:00 保安局局長李家超表示，政府在2月諮詢保安事務委員會後提交《逃犯條例》修訂草案，建議修改逃犯條例，草案於4月3日首讀，在5月27日於立法會預告在6月12日恢複二讀，惟因公眾意見分岐和出現矛盾，他於6月15日去信立法會主席梁君彥收回恢復二讀預告，又指政府及後已多次表明停止修例工作，但為了更清晰明確表達條例立場，正式引用《議事規則》64（2）正式撤回條例草案。

公民黨郭家麒在李家超發言後高呼「李家超下台」，被梁君彥逐出會議，其他民主派議員亦在座位中叫口號，最終梁君彥宣布暫停會議。

民主黨許智峯要求李家超澄清，指他剛才提到政府就是次修例工作作出檢討，是否包括他問責下台，李家超僅稱：「無補充」。

公民黨郭家麒被逐離會議廳後表示，《逃犯條例》修訂導致香港社會撕裂，更有人因此而喪失生命，認為政府有責任解釋由暫緩到撒回期間對社會造成的影響，而特首林鄭月娥、保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊亦要承擔責任。

李家超促台灣履行司法責任讓陳同佳到當地自首。（張浩維攝）

13:31 在立法會口頭質詢環節，資訊科技界議員莫乃光關注，被移交港人如何獲得公平審訊和人權保障。李家超回應指，政府一直在《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》上，積極與不同地區推展雙互方面的合作，建立更廣泛的司法互助，協力打擊跨境罪行，又指現時的《逃犯條例》符合國際通行做法，當局有嚴謹的程序要求，確保符合法律及保障移交人士的權利。

多名民主派議員關注，港府會否與台灣開會商討解決方法，而非隔空罵戰，令公義不得彰顯。新同盟范國威批評，港府一直拒絕向台灣提供司法協助，拒絕台灣派員處理，當局以為只要陳同佳到台灣投案解決問題；公民黨郭家麒亦指出，台灣政府今年初已要求雙方協助引渡陳同佳，他質疑是特首李鄭月娥及李家超，把本為刑事的案件弄成為政治事件。

李家超重申，陳同佳現時是「自由人」，希望台方積極接受陳同佳到台灣自首，從而對受害人及家屬有合理交代，陳亦可經法律程序改過自新。李家超又說，自首一事是可以在司法協助之外進行，據他了解，台灣亦曾在沒有司法互助的情況下，處理引渡疑犯的相關案件，指出司法協助和自首是兩件沒有關連的事。李續指，今年三月港府曾向台灣表明希望開會討論，但沒有得到回覆，認為台灣不應該在司法事件上作政治考慮。

李家超將宣布撤回《逃犯條例》修訂。(張浩維攝)

11:34 保安局局長李家超表示，陳同佳出獄後已是自由人，港府無權採取管制性措施，強調台灣在港並無司法管轄權。他批評台灣不停改變立場，節外生枝，要求台方接受陳同佳來台自首，否則是不負責任。

李家超又指，陳同佳曾提出擔心人身安全，警方正採取適當措施，又指以他所知，台灣執法人員並不在港，如有的話會了解對方是哪種身份來港。

立法會原本上周三在《施政報告》發表後，由保安局動議撤回《逃犯條例》修訂法案，但由於民主派阻撓特首林鄭月娥宣讀《施政報告》，立法會主席梁君彥宣布休會，撤回修例要延遲一周。

根據《議事規則》，保安局局長李家超將動議恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，目的是宣布撤回法案，局長可就撤回該法案有關的事宜向立法會發言，但該等發言不容辯論，亦毋須就撤回動議表決。