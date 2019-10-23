【陳同佳出獄】李家超批台灣諸多阻撓　促讓陳同佳到台自首

台灣殺人案疑犯陳同佳今日就洗黑錢案刑滿出獄，他稱願意回台灣自首，惟台方稱在此事上只有逮捕，沒有自首，希望港府不要迴避。 保安局局長李家超批評，台方就陳同佳回台自首一事不斷改變立場，認為台灣應以積極的態度回應，而非設下種種關卡，若不能秉承公義，台灣政府要負上全部責任。他又說，陳同佳曾向警方表示對自身安全有憂慮，而據他所知現時沒有台灣執法人員在港。

李家超表示，陳同佳曾向警方表示對自身身安全有憂慮，故警方在考慮後採取了適當保護措施。(資料圖片/余俊亮攝)

台灣殺人案疑犯陳同佳今天出獄，保安局局長李家超出席立法會會議前見記者，他批評台灣因為政治考量，對陳同佳自願到台灣自首諸多阻撓，試圖推卸責任。

李家超表示，台方就陳同佳自願回台自首一事上不斷改變立場，首先對陳作入境管制，之後卻否認；亦曾經要求港府在陳刑滿之後繼續扣押、明知港府在沒有足夠證據的情況下，起訴陳涉及在台灣本土干犯與殺人有關的事情。他批評種種言論都反映台灣不負責任，違犯秉承公義，認為若果今次未能秉承公義，台灣政府需就此負上全責。

李家超批評台灣就陳同佳自首一事諸多阻撓。（張浩維攝）

陳同佳憂人身安全 警提供保護

對於台方提出派員來港押解陳同佳，李家超批評有關做法極不尊重港府的司法管轄權，完全不能接受。他指陳同佳刑滿出獄後已是「自由人」，港府無權對他採取任何管制性措施，陳可以選擇任何他認為可以陪同他的人到台灣自首，希望台方履行公義和司法責任，讓陳同佳到台灣自首，還這宗謀殺案的死者及其家人公道，以及讓陳有機會改過自新。

李家超又說，陳同佳曾向警方表示對自身安全有憂慮，故警方在考慮後採取了適當保護措施，但他沒有回應陳同佳最快何時會離港到台自首。