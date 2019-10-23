【逃犯條例】田北辰接受《01》訪問：蒙面法、對話無效觸發換特首

今日(23日)有英國傳媒報道，北京有意明年3月撤換行政長官林鄭月娥，替代人選有傳包括金管局前總裁陳德霖、全國政協常委唐英年等人。實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時表示，最近有北京人士向他「摸底」，按他解讀，北京原打算待風波干息後才考慮換人，但林鄭舉辨過「社區對話」，又實施過《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），「唔知點解做乜都有反效果出嚟」，北京遂啟動換人一著。 另外，田北辰接受《彭博》訪問表示，北京正權衡兩種情況，一是找一個替任人選來完成林鄭的任期，即署理特首至2022年。二是找一個可以在在2022年後繼續擔當特首的人選，即是在2022年任期屆滿後參與特首選舉。

《彭博》引述田北辰指，收到來自北京消息，內地政府有計劃明年撤換特首。（資料圖片）

為何傳3月換人？ 田：方便新特首7月上任

田北辰接受《香港01》訪問時形容，原本換特首的時間表「唔係咁急」，北京打算待風波平息後才考慮，甚至可讓林鄭完成今屆任期，但目前來看，民意等方面顯示越來越多人不接受她，風波仍然看不到曙光，事情何時完結都沒法估計。

現在北京有意換人，田北辰指關鍵在於林鄭平定風波的招數都無效，先有社區對話，後有《禁蒙面法》，「好似唔知點解做乜都有反效果出嚟咁，講真我自己都有啲詫異」。他評估一旦風波拖延下去，經濟會壞下去，警民關係又愈來愈差，釀成嚴重的社會問題，北京方有此著。

至於林鄭何時卸任？田北辰稱，聽說時間是明年，大有可能是2月或3月。他解釋根據首任特首董建華的經驗，董建華就在2005年的3月因為「腳痛」下台，接任的曾蔭權6月上任，若林鄭在差不多時間下台，他推算「政務司司長署任去主持選舉，選舉（期）就係3、4月（開始），搞到5、6月選到人出嚟，7月1日便有新人選（上任）」。

田指北京估計反修例風波會延續一段時間

另外，《彭博》引述田北辰指，內地政府有計劃明年撤換特首，正考慮不同人選。

田北辰還表示，北京正權衡兩種情況，一是找一個替任人選來完成林鄭的任期，即署理特首至2022年。二是找一個可以在在2022年後繼續擔當特首的人選，即是在2022年任期屆滿後參與特首選舉。

特首辦回應指不評論揣測，外交部發言人華春瑩則表示，有關撤換特首的報道是「別有用心的政治謠言」。