【區議會選舉2019】候選人簡介會進行不足半小時　因混亂被逼腰斬

區議會選舉今晚（24日）於亞洲博覽館舉行抽籤及簡介會，為各區候選人抽出選舉編號等，不過海怡西選區黃之鋒仍未收到確認信，該區未能如期進行抽籤。 簡介會於8時開始，甫開始不久，梁國雄「長毛」等人於場內高叫口號，引起混亂。大會隨後宣布暫停10分鐘，復會後，在場人士仍然大叫口號，選管會主席馮驊曾勸告在坐各位保持冷靜，惟台下仍有候選人持續高叫口號，大會最終宣布腰斬簡介會。

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【20:44】出選長安的民主動力參選人張文龍即場向記者展示傷勢，他表示不斷地被保安拉離簡介會現場，即使不停抗議，表明其傷勢並無大礙，欲再次進入會場聆聽簡介會被拒。

張文龍同區有唐亦駿以及民建聯羅競成。

【20:40】尖沙咀西的獨立參選人陳嘉朗表示，選舉主任遲遲未確認黃之鋒的參選資格，對其對手陳家珮也不公平，「現場連抽籤也未能進行，請問她們如何有足夠時間去做宣傳呢？」 故認為是次選舉極度不公平。

【20:33】大會宣布簡介會中止。在場人士仍然不斷高叫 「光復香港，時代革命」。

【20:27】簡介會再開始，馮驊進入會場。惟馮驊一開口，台下有候選人已大叫。

馮驊先交代海怡西選區因為仍有一人未確認參選資格，該區未能如期進行抽籤。馮驊促請在場人士保持安靜，否則所有資料只能改在網站交代選舉資料。

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【20:12】10多名軍裝警察進入簡介會現場。一度被抬離場的黃之鋒，亦已返回簡介會現場就坐。

【20:05】簡介會暫停10分鐘，馮驊回休息室。

【20:02】梁國雄「長毛」等人於簡介會現場大叫「反對政治篩選」、「釋放馮驊」，又高舉黑布、標語等、以及扔雜物，最終被逐離場。

【19:36】黃之鋒以選舉代理人身份，抵達亞洲國際博覽館。他見記者時表示，希望在簡介會上向馮驊問3個問題，分別是馮驊是否知悉過去一周處理他申請的事宜、何時知悉南區選舉主任改由油尖旺選舉主任擔任，以及現時核實提名程序是否從零開始。

黃又直斥香港的區議會選舉是一個鳥籠的直選遊戲，指他今日早上11點到南區民政處追問參選資格，當時職員只聲稱選舉主任馬周佩芬不在辦公室，並未有告之馬太請病假，數小時後做便發出聲明，指馬太已經因病告假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。

黃之鋒表示，反映政府、甚至北京很大可能已落了硬命令「要DQ黃之鋒」。

【19:15】簡介會將於8時舉行，會場已放滿椅子，數十保安在場戒備，同一會場另一半場地則已卒先陸續為候選人抽籤，安排候選號碼。

【19:08】黃之鋒將會以選舉代理人身份出席候選人簡介會。

黃之鋒表示，撤換選舉主任一事，反映政府、甚至北京很大可能已落了硬命令「要DQ黃之鋒」。(彭毅詩攝)

選管會今晚將進行候選人簡介會及抽籤程序，將為候選人進行抽籤，以決定候選人在選票上的排列次序，及分配展示選舉廣告的指定位置。

選管會主席馮驊，稍後會簡介選舉程序及守則，並解答候選人的提問。

黃之鋒將以選舉代理人身份出席候選人簡介會。(李澤彤攝)

簡介會將於8時舉行，會場已放滿椅子，數十保安在場戒備。(梁鵬威攝)

亞博館附近一帶交通有特別安排，所有鐵路列車及巴士由下午1時起不停亞博館站，亞博館附近的泊位亦會關閉，候選人只能於下午3時起於欣澳站乘搭專車前往亞博館。