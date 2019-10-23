區選簡介會如臨大敵　巴士港鐵不停亞博　參選人：政府如驚弓之鳥

區議會選舉下月24日舉行，候選人簡介會及抽籤程序將於明天（24日）於亞洲博覽館舉行。選舉事務處向候選人發出簡介會通知和詳情，所有鐵路列車及巴士於當天下午1時起不停亞博館站，亞博館附近的泊位亦會關閉，候選人只能於下午3時起於欣澳站乘搭專車前往亞博館。
已第六屆參選區議會的新同盟關永業批評安排很差，將候選人當成暴力衝擊的人，又指港鐵、巴士不停亞博，逼使候選人乘坐專車，猶如「押解囚犯」參加活動。
民主黨立法會議員林卓廷批評，政府做法如同驚弓之烏，「樣樣嘢都係草木皆兵」，又指所有候選人都是有名有姓，不會威脅簡介會進行，認為無需如臨大敵。
2018年2月立法會補選的候選人簡介會上，被取消參選資格的香港眾志成員到場示威。(資料圖片/羅君豪攝)
根據簡介會文件，選舉事務處稱得悉所有鐵路列車及巴士將從當天下午1時起不停亞博館站，亞博館附近的泊位當天亦會關閉。
為方便候選人、其選舉代理人或獲授權人士出席在亞博館舉行的簡介會及抽籤程序，選舉事務處將於當天安排穿梭巴士服務，由下午3時起，穿梭巴士會由欣澳前往亞博館西門，維持每5至10分鐘一班。
至於離開亞博館安排，選舉事務處安排穿梭巴士於下午6時30分起，前往港鐵欣澳站、紅磡香港體育館、觀塘裕民坊或荃灣西樓角路，維持每10分鐘一班，並強烈建議候選人、其選舉代理人或獲授權人士乘搭本處安排的穿梭巴士。
林卓廷指所有候選人都是有名有姓，不會威脅簡介會進行，認為政府無需如臨大敵 。(資料圖片/洪嘉徽攝）
關永業批評安排好差，將候選人當成暴力衝擊的人，又指港鐵、巴士不停亞博，逼使候選人乘坐專車，猶如「押解囚犯」參加活動。他特別提到，過往簡介會一向在完成簡介後，才進行抽籤儀式，惟今年先抽籤、後簡介，質疑是希望候選人抽籤後盡快離開，減少向選管會主席馮驊抗議的人數。
參選北區石湖墟選區的林卓廷批評，政府做法如同驚弓之烏，「樣樣嘢都係草木皆兵」，又指所有候選人都是有名有姓，不會威脅簡介會進行，認為無需如臨大敵 。他指出，亞博館本身已非常偏遠，如今還取消公共交通，交通相當不方便，猶如「笠咗三個金鐘罩」，完全無必要。
石湖墟選區參選人包括新民黨、公民力量孔永業和無黨派候選人梁金成。關永業參選大埔富明新選區，對手是工聯會吳卓穎。