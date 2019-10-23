區選簡介會如臨大敵　巴士港鐵不停亞博　參選人：政府如驚弓之鳥

區議會選舉下月24日舉行，候選人簡介會及抽籤程序將於明天（24日）於亞洲博覽館舉行。選舉事務處向候選人發出簡介會通知和詳情，所有鐵路列車及巴士於當天下午1時起不停亞博館站，亞博館附近的泊位亦會關閉，候選人只能於下午3時起於欣澳站乘搭專車前往亞博館。 已第六屆參選區議會的新同盟關永業批評安排很差，將候選人當成暴力衝擊的人，又指港鐵、巴士不停亞博，逼使候選人乘坐專車，猶如「押解囚犯」參加活動。 民主黨立法會議員林卓廷批評，政府做法如同驚弓之烏，「樣樣嘢都係草木皆兵」，又指所有候選人都是有名有姓，不會威脅簡介會進行，認為無需如臨大敵。

2018年2月立法會補選的候選人簡介會上，被取消參選資格的香港眾志成員到場示威。(資料圖片/羅君豪攝)

根據簡介會文件，選舉事務處稱得悉所有鐵路列車及巴士將從當天下午1時起不停亞博館站，亞博館附近的泊位當天亦會關閉。

為方便候選人、其選舉代理人或獲授權人士出席在亞博館舉行的簡介會及抽籤程序，選舉事務處將於當天安排穿梭巴士服務，由下午3時起，穿梭巴士會由欣澳前往亞博館西門，維持每5至10分鐘一班。

至於離開亞博館安排，選舉事務處安排穿梭巴士於下午6時30分起，前往港鐵欣澳站、紅磡香港體育館、觀塘裕民坊或荃灣西樓角路，維持每10分鐘一班，並強烈建議候選人、其選舉代理人或獲授權人士乘搭本處安排的穿梭巴士。