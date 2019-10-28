何君堯指控721帶人入元朗挑釁　林卓廷：若不道歉將告誹謗及索償

建制派立法會議員何君堯日前在立法會提出譴責民主黨林卓廷的動議，指控林卓廷在7月21日「參與由一批『暴徒』組織和舉行名為『光復西環』活動」，又指控他當晚帶領多名穿著黑衣和喬裝成普通市民的人士乘搭西鐵前往元朗站「進行挑釁行動」，何君堯亦在其Facebook直播提到有關言論。 林卓廷今日開記者會，指何君堯對他作出嚴重誹謗，要求他本月31日前書面道歉、刪除有關片段等，否則將就誹謗言論進行民事索償。

林卓廷開記者會宣布將控告何君堯誹謗。（陳欣彤攝）

林卓廷在記者會表示，上星期委託律師代表發信給何君堯，指出10月22日何君堯fb直播內容對他作出嚴重誹謗，包括指他於7.21當日帶幾百黑衣人挑釁引發「黑白大戰」。他的律師要求對方10月31日之前，書面道歉及收回言論，第二要再fb刪除有關誹謗片段，並不再作出誹謗，同時作出賠償和繳付律師費。何君堯如限期內不答應，會申請禁制令，並就誹謗進行民事索償。

林卓廷稱，有人將當日片段剪輯，倒果為因，重申他當日勸告襲擊者停手多次後，才告訴對方自己已經報警，但有建制媒體將警告襲擊者的片段，剪輯到前半段，指控他挑釁在先，又將市民用消防喉自衛「入我數」。他指「成個直播過程一清二楚」，「被襲擊不可以自衛嗎？不可以警告對方嗎？就是挑釁對方嗎？這個是丁蟹邏輯……做人唔好咁顛倒黑白是非。」