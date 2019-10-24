【逃犯條例】何君堯：中大迎新日有300幾隻「曱甴」

立法會今（24日）再繼續審議實施財政預算案稅務寬減措施的條例草案，現已進入全體委員會階般，但多名議員在二讀辯論時將焦點放在反修例事件。立法會議員何君堯稱中文大學迎新日有300幾隻「曱甴」，又指以為伊斯蘭國已經遷都至百萬大道。其後議員鄭松泰要求對方澄清有關言論遭拒絕；議會陣線陳志全隨後發言時強烈譴責何君堯說法，反問對方學生穿黑衫、戴口罩表態有何問題。

何君堯稱中大有300幾隻曱甴，又稱以為伊斯蘭國已經遷都至百萬大道。（資料圖片）

何君堯在會上表示，8月26日中文大學迎新日有300幾隻「曱甴」，以為伊斯蘭國已經遷都至百萬大道。鄭松泰隨即問及何君堯說的「曱甴」是指甚麼，主席梁君彥問何君堯是否澄清，惟何君堯指「無辦法，呢啲資質水平，咁都聽唔明」，強調自己無需要澄清，他續指「大家係香港咁耐都知，你咪睇下咩人係中文大學搞搞震？」

鄭松泰再指其言論不恰當，何君堯稱夏蟲不可以語冰，又批評示威者現時要求的五大訴求，「五大訴求，訴咩求？塑膠球？」。他指現時大家只看眼前利益。

「中大人」陳志全籲民主派別中計

陳志全指，有民主派議員向他稱「不要中計」，因建制派議員有意拉布，他稱自己不會揣測其動機。但他批評何君堯以「曱甴」形容中大迎新營的學生，「佢地犯左咩法？」，強調自己是中大畢業，以中大人為榮，強烈譴責何君堯的言論。他又指政府現在寬免薪俸稅都不是對症下藥，「以前話政府頭痛醫頭、腳痛醫腳，但宜家係頭痛醫腳、腳痛醫頭」，強調反修例運動已超過四個月，若果仍以為用經濟手段、房屋政策可解決問題是「錯晒」。

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鍾國斌：「政府咩都唔做，彩虹會走嚟？」

自由黨黨魁鍾國斌表示，現時香港經濟比起地「沙士」、金融海嘯更差，不少商戶周六、日都不敢打開門做生意，他稱不少議員要求政府要止暴制亂，但六月到現在，情況只是更嚴峻，他強調單靠警方做不到，「政府咩都唔做，彩虹會走嚟？」鍾國斌稱，政府可採用軟性或硬性方法，但批評現時政府「時軟時硬，唔三唔四」，辦對話會後即以緊急法立《禁蒙面法》，問如何可令香港經濟回復。