【逃犯條例】修例風波挫旅業　姚思榮倡機管局減租、主題樂園減價

立法會經濟發展事務委員會今日（28日）舉行《施政報告》政策簡報會，反修例風波持續快5個月，不少議員關注政府如何振興旅遊業，旅遊界姚思榮建議政府與機管局商討對機場商戶減租，熱門景點如海洋公園亦要減價吸客。

反修例風波持續快5個月，不少議員關注政府如何振興旅遊業，旅遊界姚思榮提議政府與機管局商討對機場內商戶減租，以及景點門減價等建議。（資料圖片/梁鵬威攝）

姚思榮指，旅遊業在反修例風波中遭受的打擊最大，提議政府與機管局董事局商討為影響公司提供減租安排，又指旅行社一直無償為政府代收機場建設費及機場稅，希望政府以後向業界付出適當的服務費。

姚思榮表示，有本地旅行社抱怨政府推出的「旅行社現金獎勵計劃」只惠及出入境生意，他建議海洋公園和迪士尼推出特價優惠。

運輸及房屋局局長陳帆指，機管局已盡可能與個別商戶商討, 盡量提供協助，而代收機場稅的問題則要由旅行社與航空公司之間探討。

商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，「現金獎勵計劃」是與業界商討出來，此措施可在今個財政年度實行，並能夠保就業。至於不同景點門票減價促銷，他認為不同企業要「夾時間」推出。

經民聯盧偉國關注商經局針對美國《香港人權與民主法權》的游說工作，邱騰華稱「游說功夫一直無停過」，但沒解釋游說內容。他批評近期美國採取的措施「絕無必要」，有人基於不全面了解、從自己出發，影響港美關係，重申兩地互相依賴、互惠互利都是建基於雙邊關係和《基本法》。