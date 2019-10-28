【區議會選舉】曾在建制派工作惹𠝹票疑雲　徐駿楠停止選舉工程

政情
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區議會選舉在11月24日舉行，今屆不少新人參選，當中更有人「撞區」令選舉有3人以上競逐，引起「𠝹票」質疑。

南山、大坑東及大坑西選區的候選人徐駿楠亦有相同疑慮，他今日（28日）宣布停止選舉工程。

最後階段報名惹揣測　因未夠提名

徐駿楠在facebook提到，6月反修例事件令他燃起參選區議會的念頭，希望在自己熟悉的社區服務。

而他多年前曾經在建制派工作，身份引起部份人士不安。徐駿楠解釋，當時是因理念分歧而離開，希望大家理解。而他在提名期最後階段才得到足夠提名，令外界注參選動機，為此深感抱歉。

重建南山邨的聲音已經傳出多年，邨內有不少長者居住，如何原區安置是一大考驗。（資料圖片）

徐駿楠表示，諮詢過多方意見之後，將會暫停選舉工程。

徐駿楠歸納收集到的居民意見，希望當選者跟進，包括美映樓及美如樓加裝連接港鐵的升降機，南山邨如重建要確保居民原區安置，以及處理大坑東邨的蚊蟲問題等。

徐駿楠在10月16日提交提名，是區內最遲參選的人。報稱獨立民主派的陳炳輝則於10月15日提交提名。

現任區議員民協譚國僑及無報稱政治聯繫的陳麗紅，早於10月4日參選，而陳麗紅是南山居民服務協會總幹事，該協會為九龍社團聯會的屬會。

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