【區議會選舉2019】會計師挑戰建制派老巢　黃健菁：議會需要改變

反修例運動喚起不少人公民覺醒，催生大批素人參選區議會，落戶堅摩選區的黃健菁正是其中一位。現職會計師的她，數年前已關注區內的規劃問題，與街坊一同爭取保留加多近街臨時花園。眼看建派制盤踞當區25年，令她決心站出來挑戰當區民建聯議員，「議會真係好需要改變，佢地（建制派）唔可以佔一個majority（大多數）」。 黃健菁直言，6月前當區年輕人反應冷淡，「畀張單張都唔願意收」，不過6月12日後，區內氣氛確有不同，特別是年輕人對社區議題的關注度大增，更有身穿校服的學生主動到街站簽名並給予支持。

黃健菁現職會計師，數年前已關注區內的規劃問題，與街坊一同爭取保留加多近街臨時花園。（盧翊銘攝）

黃健菁自言性格安靜，朋友對她出選均感驚訝，連她自己亦稱意想不到。擔任會計師的她稱，「1997年回歸前覺得好多嘢都OK」，但近20年看到政府的制度、政策屢現問題，如沙中線施工失誤、超支等。黃健菁認為香港走下坡正是人為因素，眼看建制派佔中西區區議會大多數，令她決心由安穩的環境走入社區，冀改變議會。

居住堅摩選區多年，社區發生的大小事與她息息相關。規劃署在2015年向中西區區議會提出「堅尼地城西部土地用途檢討」修訂方案，建議收回種有200棵樹木，包括有珍貴土沉香的加多近街臨時花園，並在該位置興建私人樓宇。若方案通過，當區居民的交通將受影響，更重要是改變該區的生態面貌。黃健菁得知計劃後即關注事件，起初曾聯絡當區區議員陳學鋒，希望對方協助跟進問題，惟她稱對方「不但沒有聆聽民意，反而說服居民支持計劃」，自此她決定與其他街坊成立「守護堅城聯盟」，保護自己的家園。

黃健菁直言，建制派未能在議會反映民意，討論議題只流於表面，不會深入了解。（盧翊銘攝）

成立「守護堅城聯盟」 爭取保留臨時花園

關注組聯絡規劃專家後，發現堅尼地城人均公共空間只得0.77平方米，比規劃署指引的人均公共空間標準2平方米少於一半，其後再找區議員、立法會議員協助，收集多名市民簽署，最終爭取保留臨時花園。

自此黃健菁開始踏出服務社區的第一步，擔任中西區增選委員後，黃健菁更了解議會的運動，她認為建制派未能在議會反映民意，「討論議題只流於表面」，不會深入了解。黃舉例指，如政府早前計劃將西環碼頭逾八成面積改劃成社區園圃，遭數千名居民反對，要求保留原貌作公共空間，最終要居民發起行動爭取才將社區園圃佔地縮減至不足三成，「議會真係好需要改變，佢地（建制派）唔可以佔一個majority（大多數）」。

黃健菁與居民爭取之下，政府縮減西環碼頭社區園圃的面積↓

+ 8 + 7 + 6

自6月12日反修例運動開始，黃健菁指區內氣氛確有不同，特別是年輕人對社區議題的關注度大增。（盧翊銘攝）

反修例運動使年輕人對社區關注度大增

中西區一直被視為紅區，是不少街坊福利會、婦女聯會的集中地，其中民建聯已盤踞堅摩選區25年，先是楊位款由1994年起擔任區議員至2007年，及後陳學鋒「接棒」，由2008年擔任至今。黃健菁稱該區「藍」、「黃」街坊都有，不過自6月12日反修例運動開始，區內氣氛確有不同，特別是年輕人對社區議題的關注度大增。她直言過往年輕人反應冷淡，「畀張單張都唔願意收」，但近日如區內的小議題，如巴士B5X線削班等問題，都會有穿校服的學生主動簽名關注，更有不少人向她打氣和鼓勵。

對於外界流傳政府有意押後區議會選舉，黃健菁坦言稱延期的確會有影響，特別是資源問題。她質疑政府目的為何，到底是想現任區議員續任，或擔心支持政府的建制派會失掉大部分議席？她認為政府應反省問題，「作為普通市民點會（無緣無故）盲反你（政府）？」

《香港01》曾向陳學峰查詢，暫未獲回覆。

除了黃健菁和陳學峰，堅摩選區另一位參選人為林雪迎。