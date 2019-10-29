【屯門異味】居民稱氣體刺鼻皮膚刺痛　社區主任要求政府查明真相

屯門良景、田景邨昨日（28日）下午有濃烈刺鼻氣味傳出。屯門地區組織屯結新墟發言人張可森接受商台節目《在晴朗的一天出發》時指，昨日主要是屯門西北地區受影響，有居民向他反映，異味與警方使用的催淚氣體相似。 他表示，警方雖然已澄清氣味並非來自警方行動基地，但他仍不排除氣味從附近解放軍青山靶場或警方設施傳出的可能性，要求當局必須查明真相。

屯門站及旁邊的V city，今日均有人報稱吸入不明氣體。（資料圖片）

張可森表示，昨日3點半起，屯門社區有濃烈氣味傳出，從良景邨到三聖邨、碼頭區都能聞到刺鼻氣味。他指最初有居民懷疑刺鼻氣味來自附近泳池綠水，但康文署表示沒有發現泳池有問題。另一方面，張引述義工稱，有到場調查的消防員在調查期間曾透露，氣味來自警方大興行動基地，並指是催淚氣體。警方及後表示，並無在屯門使用催淚氣體或如試用任何不明氣體。

他要求當局必須查明真相，又指該區沒有工廠，不能排除氣體由解放軍靶場傳出的可能性，要求警方及政府徹查事件，有關團體必須向街坊道歉、賠償，「不能讓街坊不明不白暴露在危險中」。

本身是兩個小孩母親的屯門居民梁小姐致電節目，她表示昨日下午前往接小孩放學途中，在輕鐵上聞到刺鼻氣味，全車人都咳嗽，氣味持續一段時間，隨後她離開輕鐵，在街上亦聞到刺鼻氣味，而且感到皮膚刺痛。當她到達小學附近範圍，看到一批幼兒園學生佩戴口罩，兩名小孩更不約而同告訴她，在學校看到煙霧，而且曾在校內廁所咳出痰。

她表示，作為母親不能當沒有事發生，質疑為何如無任何政府部門調查事件，「係咪恐怖襲擊？如果係有毒氣體，係咪已經可以死咗成個屯門區嘅人？」

受訪的張可森是屯門新墟區選參選人，該區其他參選人還包括陳滙熙、古漢強。