【逃犯條例】民建聯：消費者信心指數下跌　逾7成人對前景悲觀

民建聯今日(29日)公布最新「消費者信心指數」調查結果，反映市民消費信心大幅受挫，「綜合消費者情緒指數」由2018年底72.4下跌至2019年7月的65.4，當中對香港短長期經濟前景看法悲觀情緒大增，逾72%受訪者對未來一年前景展望持負面看法，創下調查自2004年以來的最高水平。 民建聯促請特區政府積極推出支援中小企、保就業的各項措施，包括鼓勵全港私營地產商減租以支援企業渡過難關。負責有關調查的民建聯立法會議員黃定光坦言，減租只是治標不治本，他認為香港整體大局要有穩定環境，經濟才可發展，否則一切措施都是枉然。

「綜合消費者情緒指數」由2018年底72.4下跌至2019年7月的65.4，當中對香港短長期經濟前景看法悲觀情緒大增，逾72%受訪者對未來一年前景展望持負面看法。（資料圖片）

有關調查在7月以電話訪問577人，結果發現「綜合消費者情緒指數」由去年12月的72.4分下跌至65.4分；「目前狀況指數」水平不變，維持71.5分；「消費者預期指數」由73分跌到61.3分。負責有關調查的民建聯立法會議員黃定光表示，調查結果反映中今年上半年的美貿易磨擦雖無影響市民經濟狀況，但對未來貿易發展，特別是近期香港的連串示威活動對市民日常出行，以至本港商業、零售、飲食和旅遊業造成相當影響。

調查反映，受訪者對未來1年財政狀況的展望，悲觀情緒明顯增加。表示「轉差」的由上次35%增至39%，增加至近四成;表示「轉好」的則變化不大;而表示「一樣」的就由上次46.5%減至43%。民建聯估計情況與香港持續受到中美貿易磨擦以及近期政治風波引發的頻繁示威暴亂活動影響有關。

黃定光坦言，減租只是治標不治本，是「鎮痛劑」。（ 鄭榕笛攝）

民建聯指出目前與旅遊相關行業失業率已上升至5%至6% ，促請特區政府做好防範市場出現重大風險的措施，在設法止暴制亂的前提下積極推出支援中小企、保就業的各項措施，包括鼓勵全港私營地產商一同行動，推出例如為期半年的減租措施，以支援企業渡過難關。

黃定光坦言，減租只是治標不治本，是「鎮痛劑」，「減了租但無生意，員工的工資要不要付?」他希望香港整體大局要有穩定的環境，經濟才可發展，否則一切都是枉然。