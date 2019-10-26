【逃犯條例】市民抵制「藍店」　張宇人稱應反思破壞做法是否公道

反修例風波持續四個多月，令本港經濟有下行壓力，旅遊業、飲食業界等生意首當其衝。飲食界立法會議員張宇人今早出席港台節目《星期六問責》時表示，示威衝突令市民減少消費意欲，飲食業情況比2003年沙士疫症時期更差，目前已有約200至300間食肆倒閉，相信結業情況會繼續。張宇人指，自己個多月以來，曾與不同大業主商討減租問題，但大多僅稱考慮，不願意「一刀切」減租，他已向財政司司長陳茂波建議，應全數擔保貸款，讓業界可以出糧及交租，支援渡過難關。

現時社會出現對立情況，市民以政見抵制部分食肆。張宇人指，自己不會反對，認為每個消費者都有選擇權利，他舉例，「你唔鍾意張宇人個衰樣，你唔幫襯我鋪頭係無問題」，但在抵制活動下，被打擊的商舖員工生計受到影響，若然店舖遭受破壞，更會影響食客及員工安全，應反思抵制做法是否公道。

有部分店舖為求存偽裝政治理念迎合市民，張認為，不介意相關做法，只要並非違法則可，但食肆要自行評估效果如何，「（坊間）吹到黃店好多人排晒隊，但唔係個個都多咗咁多生意，問題係依家大家都無心情消費。」他認為，政府只有「止暴制亂」，才可以解決現況。

反修例風波持續四個多月，令本港經濟有下行壓力，旅遊業、飲食業界等生意首當其衝。（資料圖片）

內地團跌至每日約20團 以往團數十分之一

出席同一節目的香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，自反修例事件以來，訪港旅客下跌五成，內地團來港數目由以往每日200至300團，跌至每日大約20團左右，是正常時間的十分之一，出境旅客亦下跌三成。崔指，行內大部份導遊均開工足，甚至失業，後勤同事則會放無薪假，或離開行業。

近日政府向旅遊業界推出一億元紓困措施，按人頭方式資助旅行社，每名入境團旅客可獲120元，出境團旅行則可獲100元，每間申請上限為6萬元。崔定邦認為，政府有心支援業界，「唔會話一刀必無幫助」，但是目前非資助金額的多少，而是市場無客人光顧，「係搵都無客，無客就受惠唔到」，即使旅行團減價，都未必能夠吸引客人。他認為，只有市況恢復正常，業界才可維持經營，在這段期間，政府亦應減徵機場稅或機場建設費等，以刺激消費，同時應向外宣傳香港適合旅遊。