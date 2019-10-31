【禁蒙面法】警方︰准戴面具慶萬聖節　警有權要求及用武力除面罩

今日 （31日）是萬聖節前夕，有人發起港島面具集會遊行。警方下午在其fb專頁發布影片作出呼籲，警司劉肇邦指，不少人會在萬聖節期間戴面具慶祝，但提醒在《禁蒙面法》規例下，主要針對公眾活動及公眾地方，故即使容許慶節戴面具，但警方有權在有需要情況下，在公眾地方要求任何人除下面罩、蒙面物品或抹去臉上彩繪，以核實身份；市民如不服從，警方有權使用武力除下蒙面物品及拘捕。劉肇邦重申，《禁蒙面法》規例第5條下，並無任何免責辯護，所有人都要遵從。

出現暴力將變「非法集結」 不能再戴面具

劉肇邦指，容許慶節戴面具，但警方有權在公眾地方要求任何人除下面罩、蒙面物品或抹去臉上彩繪，以核實身份，如不服從，警方有權使用武力除下蒙面物品及拘捕，《禁蒙面法》規例第5條下，並無任何免責辯護，所有人都要遵從。他續指，當慶祝活動出現暴力行為，有可能成為規例第3條所指的「非法集結」，屆時即不能繼續戴蒙面物品。

片尾籲用「反暴力報料熱線」

警方指，不排除會有暴力事件發生，呼籲市民要盡快離開現場，遠離危險，「如果大家繼續圍觀，一來威脅到你的自身安全，二來亦會阻礙警方執法。」最後又呼籲如情況非緊急，可透過「反暴力報料熱線」向警方舉報。