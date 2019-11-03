中聯辦：全社會須抵制暴力　中資銀行業協會：更團結止暴制亂

反修例風波持續，昨日（2日）有激進示威者於灣仔的新華社香港分社縱火，個別中資企業亦遭破壞。中聯辦副主任仇鴻今 （3日）出席活動後被問到，近月有示威者針對中資企業破壞，她表示全港社會都應該抵制暴力，在現時的情況下不是要重點保護哪一些地方，必須大家一起發揮正能量反對暴力。

至於新華社香港分社會址遭縱火，仇鴻指《人民日報》的評論已有明確的表態。《人民日報》的評論文章指，針對新聞機構的暴力犯罪行為，是世界上任何一個國家都不會容忍的，所有關心愛護香港的市民、所有公正無私的新聞工作者，都應當站出來，堅決支持香港警方止暴制亂，向暴力說不。