中聯辦：全社會須抵制暴力　中資銀行業協會：更團結止暴制亂

撰文：陳嘉洛
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反修例風波持續，昨日（2日）有激進示威者於灣仔的新華社香港分社縱火，個別中資企業亦遭破壞。中聯辦副主任仇鴻今 （3日）出席活動後被問到，近月有示威者針對中資企業破壞，她表示全港社會都應該抵制暴力，在現時的情況下不是要重點保護哪一些地方，必須大家一起發揮正能量反對暴力。
至於新華社香港分社會址遭縱火，仇鴻指《人民日報》的評論已有明確的表態。《人民日報》的評論文章指，針對新聞機構的暴力犯罪行為，是世界上任何一個國家都不會容忍的，所有關心愛護香港的市民、所有公正無私的新聞工作者，都應當站出來，堅決支持香港警方止暴制亂，向暴力說不。
中聯辦副主任仇鴻（右二）表示，全社會須共同抵制暴力。（中聯辦圖片）
出席同一活動的香港中資銀行業協會會長、香港中國企業協會會長高迎欣表示，持續近5個月的反修例風波，對香港法治、社會秩序、經濟民生和國際形象，造成嚴重影響，很多中資企業受到暴力的衝擊，商戶門市的財產設備都遭到嚴重破壞，企業的經營亦受到嚴重干擾，損失十分嚴重，但他認為愈是出現這種情況，駐港中資企業和愛國愛港人士，更應該團結，促進香港盡快止暴制亂，回到正軌。
港區人大代表陳勇表示，有暴力分子想影響香港的中資企業，但他們影響的是香港市民，破壞自己家園，因此中資企業應更加團結，在壓力之下會愈做愈好。
位於港島皇后大道東的新華社香港分社，遭示威者縱火及破壞，大門玻璃粉碎，出現多個大洞。（資料圖片）