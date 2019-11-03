【太古城血案全實錄】趙家賢耳朵遭監生咬甩　地面遺殘肉

有網民今（3日）發起「東區集氣人鏈日」，計劃在太古城內組成人鏈。下午6時半有防暴警察進入太古城中心驅散，太古城中心商場開始爆發混亂。 及至晚上7點半，太古城發生傷人事件，一名灰衣男子懷疑與其他人士口角，演變成持刀傷人事件，混亂中三至四人受傷。其中一名傷者為太古城西區議員、民主動力召集人趙家賢，有傳他耳朵遭咬甩，現場照片見他一手掩耳，血流如注，狀甚痛苦。有傳媒拍攝到現面地面遺下一片斷肉。

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網上流出其中一段現場影片，太古城中心外，一名灰衣男子因涉襲擊他人而遭圍毆，正當他被眾人包圍，拳腳交加極度混亂之際，該灰衣男子突然緊抱趙家賢的頭頸不放，情狀嚇人。從鏡頭清晰可見，該灰衣男子用嘴咬趙的耳朵，趙家賢想推開他而不果。

示威者包圍該灰衣男不停痛打，試圖令他鬆手。灰衣男之後跌倒在地，影片可見趙家賢耳朵流出大血鮮血，他掩耳呻吟表情痛苦。

現場有傳媒拍到趙家賢的斷耳，斷耳可見清晰輪廓，有疑似齒狀般的咬痕。

民主黨立法會議員林卓廷在臉書上截趙家賢受傷情況，照片中見到趙蹲在地上接受治理，右手拿著眼鏡和一個透明膠袋，袋中有他自己的耳朵殘肉。有救護員為他左耳傷口止血。趙家賢其後被送往東區醫院治理。

太古城西選區另一名區議會選舉候選人為丁煌。