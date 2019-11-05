習近平肯定林鄭工作　張建宗：為特區政府打下強心針

反修例風波未止，本港在過去的周末發生多宗示威衝突和流血事件。署理特首張建宗今早(5日)出席行政會議前見記者。 張建宗表示，國家主席習近平昨接見特首林鄭月娥，了解香港局勢，充分肯定特區政府的工作， 對特首表示高度信任。張建宗說，習近平為特區政府提供了良好的工作路向，為政府打下強心針，當前急務要止暴制亂，並要打開與市民溝通的渠道，處理長期積累的深層次矛盾。

張建宗以署理特首身份見記者。(歐嘉樂攝)

區選後舉行第二輪公開對話

張建宗開場發言時表示，國家主席習近平昨日在上海接見特首林鄭月娥，充分肯定特首林鄭月娥及特區政府的工作，為特區政府投下信心一票。他希望大家與暴力「割席」。

對於九個傳媒工會昨發聯署聲明譴責警阻礙記者採訪，張建宗表示，新聞自由是核心價值，但在示威現場難以每件事盡如人意，警方工作壓力很大，希望大家互諒互讓。張建宗又指，會繼續推動公開對話，過去一段時間亦在進行閉門的深度對話，他希望區選完結後舉行第二輪公開對話。

警察員佐級協會早前成功向法庭申請臨時禁制令，限制公開選民資料，有傳媒報道代表協會的律師事務所及大律師，其中一人是張建宗的女婿高東利。張建宗早前回應元朗721事件引起警員不滿，被員佐級協會「最嚴厲譴責」，被問到其家人今次助協會打官司是否想修補關係，張建宗指絕對不是事實，他在家庭絕不會談公事，兩件事扯不上任何關係。