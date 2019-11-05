習近平讚林鄭艱辛工作高度信任　胡志偉：北京仍以舊思維治港　

行政長官林鄭月娥昨日（4日）在上海出席第二屆中國國際進口博覽會後，獲國家主席習近平接見，習充分肯定林鄭及其管治團隊的工作，中央對她高度信任。民主黨主席胡志偉今早（5日）出席港台節目時表示，內地官員治港策略仍停留在舊思維，把香港看待成內地其中一個城市，透過充分肯定官員工作，讓官員放手以武力鎮壓，讓白色恐怖蔓延來止暴制亂，認為把香港變成內地城市非港人的選項。

胡志偉認為，京官的治港策略仍停留在舊思維，把香港看成是內地城市。（資料圖片／梁鵬威攝）

習近平昨日聽取了林鄭月娥關於香港近期局勢滙報後，稱香港「修例風波」已持續了5個月，林鄭帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛工作，中央對林鄭是高度信任，對她和管治團隊的工作是充分肯定；又指止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。

胡志偉出席港台節目《千禧年代》時表示，習近平公開肯定林鄭的工作，反映京官治港策略仍停留在舊思維，把香港看成是內地城市，以為讓官員放手以武力鎮壓就可以恢復社會秩序。胡志偉指出，香港是一個國際城市，以這種思維處理社會問題，只會令香港損失原本擁有的特別地位和優勢，把香港變成內地城市一員，並非香港市民的選擇。

胡志偉又說，現時香港政府及警察民望低迷，政府此時換走個別官員並非對症下藥，加上礙於林鄭自負的性格，亦難以尋找有志之士加入管治團隊。他認為，用現有政策繼續走下去，香港只會變成警察城市，即使香港最後回復平靜，但已非像從前般由文官管治，而是警察城市，影響深遠。