胡志偉稱警隊對政見不同市民執法落差大　憂情緒不受控變計時炸彈

反修訂《逃犯條例》風波未止，社會上出現多宗持不同政見人士毆打市民的血案，其中太古城西區議員、民主動力召集人趙家賢，日前在太古城勸止紛爭時，遭人咬甩左耳部分耳廓，情況嚴重。 民主黨主席胡志偉今早（5日）出席港台節目，稱趙家賢已經進行手術駁回耳朵，而趙和民主派都更擔心被兇徒用刀斬傷的市民，因為他們的情況更為嚴重。胡志偉稱，事件反映警隊在執法的過程中已令某些人「壯大了膽子」，警方執法時，對持不同政見人士的態度「落差太大」，又認為警員情緒不受控只會變成社會的計時炸彈。

11月3日，太古城一名灰色衫男子持刀襲擊他人，又咬甩區議員民主黨趙家賢部分耳朵，灰衫男其後被現場人士「私了」，頭破血流。(李澤彤攝)

胡志偉出席港台節目《千禧年代》時表示，現時社會上人與人的矛盾逐漸演變成衝突事件，例如在連儂牆附近，會發生持不同政見人士前來「踩場」的襲擊事件，而警方在執法時存在落差，亦有一群人被「壯大了膽子」。

胡志偉指出，警方執法時，應該公平對待持政見不同的市民，最後交由法院判斷。然而，從不少事例中見到，例如元朗721白衣人襲擊平民事件中，警方以粗暴的態度對待抗爭者，但對撐警的挑釁一方，則協助其離開現場。他批評，警方在執法上對持不同政見的市民「落差太大」，指出警察的責任是維持治安，而非作政治判斷。

對於社會上出現多起「私了」事件，胡志偉認為，「私了」者固然需要接受審判，但他認為，凡事有因必有果，「私了」之所以出現，是源於市民不信任警隊。即使市民制服了施襲者交給警方，警察卻不會公平處理，故在此前題下，才出現在太古城血案中，兇徒襲擊市民後，有人沉不住氣，明知會負上刑責都打兇徒的情況。