【逃犯條例】中聯辦周五見港區人大　料傳達四中全會精神籲撐林鄭

反修例風波持續不斷，民望低沉的特首林鄭月娥屢傳被撤換，國家主席習近平昨在上海接見林姐，並稱高度肯定林鄭的表現，間接粉碎特首換馬傳聞。主管港澳事務的國務院副總理明日公開接見林鄭，料再表態力挺對方。 據悉，中聯辦本周五與港區人大代表開會，料傳達四中全會精神；有人大預計少不免呼籲他們支持林鄭施政。

有港區人大代表指，修例風波持續近五個月，建制陣營個別人士要求林鄭下台，但隨著習近平首次開腔肯定林鄭表現，除了闢除換馬傳聞，亦可消除建制陣營內的「雜音」。(新華社)

港區人大代表每兩個月在港舉行一次例會，主題環繞上月人大常委會會議內容，據悉港區人大代表近日已收到通知，本周五下午到西環開會。適逢四中全會剛閉幕，提出涉及港澳的五點方針，包括健全及維護國家國家安全的法律制度及執行機制體系、加強公職人員及青年的憲法教育等，有港區人大預計會議以傳達四中全會精神為主，並要求他們響應主旋律，支持林鄭施政。



有港區人大代表指，修例風波持續近五個月，政府仍未使出有效招數止暴制亂，暴力示威更不斷升級，建制陣營對政府表現甚為不滿，個別人士更要求林鄭下台，但隨著習近平首次開腔回應修例風波，表明肯定林鄭表現，除了闢除換馬傳聞，亦可消除建制陣營內的「雜音」。據聞，中聯辦主任王志民很大機會出席會議，暫時只有港區人大代表獲邀，多名全國政協委員均表示未收到通知。



亦有建制派表示，止暴制亂、恢復社會秩序是當務之急，撤換官員不會在短期內進行，預計韓正明日接見林鄭月娥時，會講述四中全會精神及要求加強法律手法應對示威者，駐港機構亦要負責各種具體執行工作，動員建制派支持政府及警察止暴制亂。