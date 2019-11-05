劉兆佳：習近平見林鄭粉碎換人傳聞　為下輪止暴制亂作政治準備

自反修訂《逃犯條例》風波爆發後，國家主席習近平首度接見行政長官林鄭月娥，習近平充分肯定她的工作並予以高度信任，強調止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，習近平與林鄭在上海碰頭，可解讀為中央仍相當依賴她和港府執行止暴制亂的工作，同時阻止撤換特首的消息蔓延下去，以免影響港府的管治威信，以及為下一輪止暴制亂工作做政治準備。

劉兆佳認為，中央仍然依賴林鄭及港府執行止暴制亂工作。（資料圖片／羅國輝攝）

林鄭月娥昨晚出席第二屆中國國際進口博覽會後，獲習近平接見。習近平在聽取林鄭月娥匯報香港近期局勢後表示，香港修例風波已持續5個月，林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛工作。中央對她高度信任，充分肯定她和管治團隊的工作；又說止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。

劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，這場會面可解讀為中央仍然依賴林鄭及港府執行止暴制亂工作，甚至是日後進一步配合北京維護國家安全的部署策略。劉兆佳指，最近政圈傳出明年3月會撤換特首的消息，中央明瞭若讓傳言繼續炒作，將引致嚴重效果，影響中央的部署及港府的管治威信，同時削弱建制陣營對林鄭的支持，衍生特首繼承人人的政治爭奪戰，為目前已趨向平息的社會局勢，注入新的助燃劑，因此他認為習近平有需要在此時大力支持林鄭，特別是敦促她起更大的決心和力度壓制暴力。

劉兆佳表示，穩定林鄭月娥的地位對中央而言具重大戰略意義。（資料圖片／林若勤攝）

止暴制亂能量進一步加強

劉兆佳解釋，穩定林鄭月娥的地位對中央而言具重大戰略意義，除了平息謠言外，更是支持止暴制亂的工作，與中央聯手壓制反對派和外部勢力的聲音，「唔好以為迫到中央換人」，不要低估北京的決心和能力。

劉兆佳又認為，習近平與林鄭會面並高度讚揚對方，是為下一輪止暴制亂工作作政治準備，預料平定社會亂局的能量會進一步加強。