【區議會選舉·專訪】葉國謙倡定死線：投票前一周衝突持續應押後

距離區議會選舉投票日僅餘兩個多星期，但反修例示威未有緩和跡象，行政會議成員、民建聯葉國謙表示，暴力事件令參選人無法正常宣傳，亦嚇怕市民不敢外出，建議政府劃下死線，若本月17日、即投票日前一星期示威衝突仍未停止，政府應考慮押後或取消區選。 葉估計，若今次區選取消，短期內難以通過修例再選，未來一、兩年區議會可能出現真空，連帶影響明年立法會選舉換屆。

葉國謙早在1991年已出戰區議會，又做過多年立法會區議會界別議員，其中一場經典戰役，可說是2003年區議會選舉建制派遭逢重創。（張浩維攝）

指張國鈞、陳學鋒選情凶險

葉國謙早在1991年已出戰區議會，又做過多年立法會區議會界別議員，其中一場經典戰役，可說是2003年區議會選舉建制派遭逢重創，當年他在中西區老巢觀龍區遭空降的何秀蘭擊敗。16年後的今天，畫面有點似曾相識：同樣在選前有大型群眾運動、政府民望低迷等種種不利因素，唯一不同可能是當年港人「和理非」，今天統統變成「勇武」，選舉前夕示威衝突仍未落幕。

葉國謙接受《香港01》訪問時表示，今次民建聯以至建制派選情非常嚴峻，比03年情況不遑多讓，民主派視之為回歸以來最好的翻盤時機，因此民建聯要做好最壞打算，可能有大量議席丟失，但他不願評估最終成績，只說民建聯兩名副主席張國鈞和陳學鋒亦選情凶險。

葉國謙說，現時建制派參選人無法在街市、餐廳貼宣傳海報，因商戶擔心被「裝修」，這明顯受到近期事件影響。（張浩維攝）

「被裝修」浪潮影響競選宣傳

葉國謙說，現時建制派參選人無法在街市、餐廳貼宣傳海報，因商戶擔心被「裝修」，這明顯受到近期事件影響。他強調不希望押後選舉，但如果社會沒有和平氣氛，根本難以投票，建議政府及選管會應訂下標準，在哪些情況下就會宣布押後或取消選舉。他舉例指，若市民只是在商場內唱歌、靜坐抗議，當然不會影響選舉，「但如果你在街上推低垃圾桶、設路障、黑衣人四處游走，又能否有公平選舉呢？」

他建議政府及危機管理委員會應訂下死線，以投票日前一星期（即11月17日）為限，若當日仍有暴力示威或衝突，本月24日舉行的區選應押後或取消，「如果17號都有暴力衝突，我不覺得五、六日後突然靜晒......如果當日黑衣人到處野貓式破壞，市民不能安心、毫無壓力下投票，這是民主的悲哀。」

目前立法會有六個議席與區議會相關，包括五席超級區議會及一席區議會功能界別議席，葉國謙認為，若本月24日的區選取消，12月1日的後備投票日亦相信無法舉行，屆時政府就要修改《區議會條例》，但他認為以目前立法會情況，加上七月休會準備換屆，修例難以短期內通過，屆時區議會可能出現一年、兩年的真空期，立法會有六個議席無法產生，將出現憲制問題。

認為泛民奪半數議席機會不大

至於建制派整體選情，葉國謙指區議會強調地區工作、與街坊關係，與立法會選舉重視意識形態不同，相信只要該黨成員勤力做區，仍有相當機會當選。對於有民主派爭取區選過半議席，葉國謙笑言「不會說機會是零，但不覺有很大機會」，但他承認中央有擔心民主派區選過半，進而盡攬117個特首選委議席。