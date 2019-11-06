【何君堯遇襲】同日民建聯區議員楊子熙亦遇襲　沒有受傷

區議會選舉臨近，不少候選人都設街站宣傳，今早（6日）除了立法會議員何君堯遇襲，民建聯油尖旺區議會楊子熙亦受到襲擊，沒有受傷。

對方以言語騷擾再起腳 之後曾離開

油麻地南區參選人楊子熙今早大約8時開設街站，他表示由於是每日如常開站，當時沒有其他義工幫忙，只有他自己一個在場。

楊憶述在擺街站期間有人靠近，對方首先以用說話騷擾，再起腳踢向他，楊子熙用手擋住。其後對方離開現場，楊繼續街站的工作。

楊子熙提供相片可見，對方持木棒施襲，楊子熙沒有受傷。

對方折返潑不明液體 又持木棍攻擊

但過了不久，該人突然回來以不明液體潑楊子熙，楊被潑中但沒有刺痛感。此時對方手持木棒攻擊，楊保持一定距離，沒有被擊中，之後對方離去，楊子熙並無受傷。

楊子熙表示，該男子在襲擊前已在附近攔車，引起他的注意，已立即叫街坊離開。當時該男子身後有幾名年輕人，但無參與襲擊，在該男子踢腳後一起離開，而男子折返時則未見其他人跟隨。

楊子熙引述警方指已大概掌握線索，亦有街坊稱該男子可能曾經是同區住客，惟照片較不清楚無法確定。

楊子熙參選油麻地南選區，對手為社區前進的社區幹事胡穗珊。

而何君堯所在的樂翠選區，同區對手為民主黨盧俊宇，以及無報稱政治聯繫的蔣靖雯。