【何君堯遇襲】區議會候選人屢遇襲　岑子杰遭鐵錘擊　半身染血

立法會議員兼屯門區議員何君堯今早於屯門啟豐園遇襲，疑兇手持鮮花走向他，稱支持何君堯及希望與他合照，其後從在袋內取出長刀，並插向何君堯近胸口位置。何君堯胸口被刺傷，兇手則當場被捕。區議會選舉在即，多名參選人擺街站時遭襲擊，與何君堯一樣參選樂翠選區的民主黨候選人盧俊宇收到恐嚇電話稱：「你要退選，否則性命有危險」。瀝源選區候選人岑子杰遭伏襲，被4至5人以鐵錘襲擊，倒臥在馬路上，上半身染滿血跡。

立法會議員兼元朗區議員鄺俊宇在天水圍被人拖下車圍毆。 9月24日早上，立法會議員兼元朗區議員鄺俊宇在天水圍社區健康中心露天停車場外遇襲。鄺俊宇被三名兇徒拉出車外，倒臥在馬路中心被兩名男子拳打腳踢，另一名男子在旁拍片，之後拍片男加入施襲，之後三人逃離現場。鄺俊宇遇襲後，戴上頸箍、由擔架床送院，他手踭、頸部及鼻子受傷。北朗候選人分別為民主黨的鄺俊宇及民建聯的譚煒霖。

何偉航兩手骨裂、頭破血流須縫針處理。 9月29日下午，西貢區議員何偉航在西貢市中心被四男圍毆，四名身穿白色上衣的男子以棍毆打何偉航，他兩手骨裂、頭破血流須縫針處理。白沙灣候選人分別為工黨何偉航，以及民建聯陳權軍。

10月8日晚上，觀塘月華選區參選人梁凱晴派發單張時，一名老翁突然不由分說，從後以硬物擊向她的後腦，然後逃之夭夭。梁凱晴遇襲後，未有即時倒地，亦未有明顯傷口或流血，惟情況轉趨嚴重，開始有暈眩及嘔吐症狀，需送院治理，接受腦掃描檢查。同區參選的還有徐海山。

10月12日晚上，東區城市花園選區參選人仇栩欣擺街站派發宣傳單張時，一名中年男子接過單張後撕毀，她制止時遭襲擊，拍打其頭部，之後出現頭痛、頭暈症狀，需到醫院接受治療。東區城市花園選區已報名參選人分別有許清安、仇栩欣及樊熙泰。

岑子遇襲後倒地。（網上圖片） 10月16日晚上，民陣召集人岑子杰在前往民陣大會期間，在鴉蘭里被四至五人以鐵錘襲擊。岑子杰遇襲後倒臥在馬路上，上半身染滿血跡，目光呆滯，傷勢嚴重。他遇襲期間，有途人包括於附近工作的人士嘗試上前救援，但被兇徒以刀指嚇阻止。岑子杰為沙田瀝源選區候選人，同區候選人還有公民力量黃宇翰。

10月25日下午，西貢維景選區參選人葉子祈派傳單期間，遭一對中年男女指罵為「曱甴」、「暴徒」，更向葉叉頸，將他推跌在地上，致其頭部撞向玻璃門。葉嘗試以手機拍攝時，被搶去電話及掟落天橋底。同區參選人有報稱獨立、現任當區區議員陳繼偉及沒有申報政治聯繫的黃成光。

另外，與何君堯一樣參選屯門樂翠選區的民主黨候選人盧俊宇收到恐嚇電話及滋擾，對方語氣兇惡地在電話中向他表示：「你出街小心啲」，又恐嚇他「你要退選，否則性命有危險」。