【區議會選舉】民建聯晤張建宗　促政府確保選舉安全、公平、公正

立法會議員何君堯今早（6日）在屯門啟豐園外擺街站期間遇襲，左上胸被刺中，送院時清醒無大礙。 區議會選舉臨近，針對各個不同派別的暴力或滋擾事件愈多愈多，民建聯今日約見署理行政長官張建宗，要求政府採取措施，確保選舉安全、公平及公正。

民建聯主席李慧琼表示，今午約見了署理行政長官張建宗、保安局及政制局的副局長，表達對下月區議會選舉能否順利舉行的憂慮。她稱，近月已就地區辦事處及候選人襲擊事件，不斷向政府反映，要求當局確保選舉能夠公平、公正和安全地舉行，惟候選人至今都未能安全地進行選舉活動。

何君堯中刀後送往屯門醫院，送院時清醒。（網民Wong Sun Fai‎上載至fb巴打絲打Facebook Club）

被問到如暴力事件持續，會否建議當局延遲選舉，李慧琼稱，會議上未有觸及此議題，強調民建聯候選人會做好選舉工作，爭取選民支持，而維持選舉公平公正和公平，是政府的責任，要求政府考慮在選舉當日加強保安措施，確保票站安全，避免票站受到衝擊。

李慧琼表示，張建宗會把今日的會議內容向行政長官林鄭月娥匯報，並推動相關部門召開緊急會議處理。

立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，兇手當場被捕。

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