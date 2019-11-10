【逃犯條例】譚耀宗：23條不可不做　惟修例風波添立法難度

中共十九屆四中全會日前閉幕，會議公報提出要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，要建立健全特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」，港澳辦主任張曉明昨天撰文解讀，直指因香港尚未完成23條立法，令「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇。 全國人大常委譚耀宗今（10日）表示，23條立法有需要、不可能不做，又指近年有人不斷挑戰底線，包括成立組織、政綱口號朝向自決，隱含逐步搞港獨。 至於何時落實立法，譚耀宗稱要交由中央與特區政府商量，承認23條立法因修例風波變得更困難，但認為不能「等來等去得個等字」。

他認為張曉明「講一定要講」，23條立法也不可能不做，但如何落實就要交由中央與特區政府商量。（資料圖片/張浩維攝）

中央擔心港獨愈搞愈大

譚耀宗今早接受商台節目《政好星期天》時指出，一國兩制是國家的長遠策路，因此每年的中全會也會觸及香港議題，決心改善一國兩制。譚耀宗指，一國兩制的前題是「一國」，國家安全是非常重要，又提到過去數年有人不斷挑戰港獨底線，包括成立組織、一些政綱和口號也慢慢走向港獨，他相信港獨市場有限，但中央焦點非是否多人支持，而是擔心港獨愈搞愈大。

至於四中全會中提到建立健全特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」，是否意味中央要求香港就23條立法，譚耀宗表示，23條立法是香港的憲制責任，因此泛民也不敢說不落實23條。他認為張曉明「講就一定要講」，亦不可能不做23條立法，而如何落實要交由中央與特區政府商量，又認為當前社會環境，一談到內地就會出現反彈，承認23條立法因修例風波變得更困難。

港澳辦主任張曉明昨天亦就相關議題撰文，直指因香港尚未完成23條立法，令「港獨」等本土激進分離勢力的活動不斷加劇。（資料圖片/盧翊銘攝）

無聽過出動駐軍 因社會動亂而出動是萬不得已

修例風波觸發的警民衝突無日無之，中央會否出動解放軍？譚耀宗說，警隊有責任維持治安，但有些情況警隊也未必能夠控制到，因此在《基本法》設計為出動駐軍留一手。他認為若因社會動亂而出動是萬不得已，但他認為現在無需要出動駐軍，也沒有聽過中央要出動駐軍。

至於有警方在執法時與救護、消防有語言衝突，譚耀宗認為，經過五個月，社會愈來愈躁動，指警隊執法好辛苦，每天背著數十公斤裝備，還要被指罵，直指「嗰啲都係人（警員）」，他認為警員「躁喺上嚟」有語言衝突、行為出現問題，相信警隊有指引和管理措施改善。譚耀宗強調，解決問題的關鍵是香港不要搞暴力，呼籲和理非與暴力劃清線，認為暴力制止後可從詳計議，「特首會聽、研究，經過咁大嘅教訓，（特首）唔會置諸不理。」

指民建聯單一地辦被破壞8次 「連屎坑都無得用」

區議會選舉兩星期後舉行，譚耀宗指選舉出現不公道情況，民建聯逾百個地區辦事處被破壞，其中屯門有一地辦被破壞八次，「連屎坑、洗手盤都無得用」，又指該區議員本身已很少談政治，卻被「炸完一次又一次」。他強調立法會議員何君堯被襲擊事件不可能是自編自導自演，「吉大力啲就死人！」

譚耀宗否認建制派怕輸掉選舉，指選舉一定有輸贏，過往民建聯也試過「輸好多」，但認為社會需在民主、平靜環境下就投票作選擇，選舉結果才會服眾。