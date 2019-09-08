華爾街日報罕有促林鄭請辭　譚耀宗：承擔困難才是對中央香港負責

路透社早前取得特首林鄭月娥與商界閉門會面的錄音，林鄭月在錄音曾言：「如果可以會選擇辭職。」她事後出席例行會議前公開見記者，並無否認錄音的真確性，但就指出自己從來沒有向北京提出辭職。 《華爾街日報》在本月3日發表社論指，指如果林鄭月娥真如錄音中所言想「真誠道歉」，又無力控制大局，應該立即請辭。這是修例風波爆發後，首次有外國媒體要求林鄭落台。 不過全國人大常委譚耀宗則認為，對比起辭職，承擔責任才是身為行政長官有擔當、對中央及香港市民負責的表現。

《華爾街日報》在3日發表社論，指出如果林鄭月娥真如錄音中所言想「真誠道歉」，又無力控制大局，應該立即請辭。(華爾街日報網頁)

《華》：無力掌控應請辭

《華爾街日報》的社評認為，香港示威是全球焦點之一，因此中共當局不會容許林鄭作出絲毫讓步，以免令中央形象受挫之餘，更怕燃起內地的示威苗頭。如果林鄭月娥真如流出的錄音所言，想要「真誠道歉」，但「身為特首卻不能與示威人士妥協的空間」，既然她坦言自己已無力掌控大局，那麼就應請辭。並向北京反映立即停止違反「一國兩制」的承諾，才可避免令自己背上「出賣香港」的惡名，而且示威行動已為林鄭月娥提供一條「光榮的下台階」。

譚：林鄭辭職就解決到問題

全國人大常委譚耀宗指，當日林鄭月娥只是與一班熟稔人士閉門聚會，推心置腹講出自己的心路歷程，沒有預料會被引述或被錄音。對於華爾街日報認為林鄭月娥無力掌握大局，他認為林鄭月娥現時施政困難程度很大是肯定的，但仍然獲得中央支持。他又反問，是否林鄭辭職就可以解決到香港的問題，認為承擔困難才是身為行政長官有擔當、對中央及香港市民負責的表現。