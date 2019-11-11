【11.11三罷】林鄭指警員「開香檳」言論不適當　不同意警隊失控

香港網友發起今日（11）「大三罷」罷工，示威者在多區堵路、縱火，自早上起全港多處地點爆發激烈衝突，警方執法期間向被認為具威脅性示威者射三發實彈槍、又有警員駕電單車來回衝撞示威者。特首林鄭月娥晚上會見傳媒，兩次被問到警隊是否已經失控。 林鄭回應時強調，三萬多名警隊是維持治安的重要支柱，每日在街上維持治安，不同意貿貿然因為個別事例而形容警務人員失控。

在屯門警民對峙期間，有警員向示威者大叫「我哋今晚開香檳慶祝啊！」 （有線電視新聞片段截圖）

在林鄭記者會上，港台記者問，科大學生周梓樂周在將軍澳尚德停車場墮樓不治後，有警員發表要「開香檳慶祝」言論，加上今日出現交通警亂撞人的情況，問林鄭月娥是否認同警員已經失控，有否方法與警務處處長討論？

林鄭稱，警方執法過程中若有不適當會作出批評，就當日警員的「開香檳慶祝」言論，「我本人係覺得好唔適恰當」，而警隊已作訓斥。但如將個別警員言語的說話，或一些需要調查的事，引伸為警隊失控，這說法她不能接受。

林鄭指，三萬多名警隊是維持治安的重要支柱，每日在街上維持治安，不同意貿貿然因為個別事例而形容警務人員失控，尤其有人口號式地稱要解散警隊，她籲每個市民都認真思考「解散警隊」的口號，背後目的是甚麼。她強調，警隊一直遭到惡意抹黑，反問若沒有了一支警隊，香港會變得一個怎樣的城市？