【01區選民調】土瓜灣北李慧琼現暗湧　愈半選民「未揀定」

反修例風波令11月24日的區議會選舉橫添變數，就連原本是建制派「票倉」的土瓜灣北，亦存在不確定性。《香港01》挑選多個焦點選區進行實地問卷調查，以初步檢測各候選人的選情，以及了解近月政治事件對選民的影響。問卷調查顯示，土瓜灣北選區的102份有效問卷中，31.4%受訪者表示會投票予「長毛」梁國雄，17.6%表示會投給民建聯主席李慧琼，51%表示「未揀定」。

在102份有效問卷之中，暫有17.6%表示會投李慧琼，51%受訪者表示未確定投給誰。（資料圖片）

31.4%人表示投梁國雄 17.6%投李慧琼

位於九龍城區議會的土瓜灣北選區向來是建制派堡壘，地區工作相當紮實，李慧琼於1999年首次代表民建聯參選該區即勝出，當時她僅25歲，成為當時香港最年輕的女性區議員，連任至今。今年區選，社民連前立法會議員梁國雄挑戰李慧琼，成為重頭戲之一。

《香港01》在11月12日於浙江街與土瓜灣道交界，以及落山道與土瓜灣道交界，進行實地問卷調查，得到102份有效問卷。有32人表示會投1號梁國雄，佔比例約31.4%；有18人表示會投2號李慧琼，佔比例約17.6%；有52人表示未選定，佔比例約51%。

李慧琼55%票源61歲以上

以年齡計，表示會投梁國雄的選民之中，18至30歲的人9人（28%），31至60歲的人21人，61歲以上的人亦有兩人。表示投李慧琼的選民之中，無人是18至30歲，31至60歲有8人，61歲以上則有10人（55%）。

其餘表示未選定候選人的選民之中，16人是18至30歲，24人是31至60歲，12人是61歲以上。

以學歷計，表示會投梁國雄的選民之中，無人是小學及小學以下程度，中學程度有10人，預科或文憑程度有10人，大學程度有12人（37%）。表示會投李慧琼的選民之中，無人是小學以下，8人是小學程度，7人是中學程度，預科或文憑程度有1人，大學程度有兩人（11%）。

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投梁國雄中22%屬首投族

值得留意的是，土瓜灣北是傳統建制派票倉，但今日次表示會投梁國雄的選民之中，有7人是首投族，佔稱投給他的22%。表示會投李慧琼的18人之中，有2人是首投族，佔稱投給她的11%。

49%人表示主要基於政治理念投票

以前部份選民區議會投票時，會較看參選人的地區工作。今次調查顯示，102人之中多達50人是基於政治理念來投票，比例為49%。該50人中，26人（52%）表示會投梁國雄，而有3人選擇投李慧琼（6%），其餘21人未選定。表示基於民生工作投票的人共有26人，有兩人表示會投梁國雄（佔7%），有5人表示投李慧琼（19%），有19人表示未確定。

於選擇不喜歡其他候選人而投票的人有8人，當中3人表示投梁國雄，1人表示投李慧琼，4人未確定。

梁國雄在民調之中領先，但比例約31.4%未過半數，有約51%受訪者表示未確定投給誰。（資料圖片）

20.6%人表示 因近月政治事件選梁國雄

從問卷可見，反修例事件某程度影響選民投票意欲。表示會投梁國雄的32人之中，多達24人（75%）表示近月政治事件是決定投不投票的關鍵因素。而表示投李慧琼的18名選民之中，有5人（28%）表示是近月政治事件是決定投不投票的關鍵因素。

至於選投梁國雄的32人，有21人表示近月政治事件是選擇候選人的關鍵因素，佔總人數102人之中的20.6%。而表示會投李慧琼的18名選民之中，有7人在這條問題上回答「是」，佔17.6%。

註：本次民調由2名問卷調查員，以實體問卷街頭訪問形式，於2019年11月12日下午3至8時進行，調查位置為浙江街與土瓜灣道交界，以及落山道與土瓜灣道交界。