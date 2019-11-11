【01區選民調】樂翠何君堯暫落後民主黨盧俊宇　62%受訪者未表態

在反修例風波下，全港452個選區均沒有「白區」，預料選情激烈。距離投票日倒數兩星期，《香港01》挑選多個焦點選區進行實地問卷調查，以初步檢測各候選人的選情，以及了解近月政治事件對選民的影響。今日公布第二個實地調查結果－－屯門樂翠選區。 《香港01》在本月7日及8日，於屯門樂翠選區進行實地問卷調查，收集到129份為有效問卷。結果顯示，129名受訪選民中，14人稱會投給何君堯，佔10.9%；30人表示會投給民主黨盧俊宇，佔23.3%；另有5人稱會投給蔣靖雯，佔3.9%。不過，該129名受訪選民中，有80人稱「未揀定」，佔62%，故該區選情仍存變數。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，傳統經驗所知，「藍色」選民相對不願公開表明投票立場，上述調查高達62%未表態，可能對何君堯有利。

調查結果顯示，129名受訪者中，14名受訪者稱會投給何君堯，佔10.9%。（資料圖片/羅君豪攝）

逾六成人以政治理念揀何君堯、盧俊宇

屯門樂翠選區共有三名候選人，分別為立法會議員何君堯、民主黨盧俊宇以及報稱獨立的蔣靖雯。《香港01》在本月7日及8日於屯門選區進行實地問卷調查，成功訪問156名當區選民，其中129份為有效問卷。

根據上述實地問卷調查結果，129名表明會在11月24日投票的受訪者中，14人稱會投給何君堯，佔10.9%；有30人表示會投給盧俊宇，佔23.3%；有5人稱會投給蔣靖雯，佔3.9%；稱「未揀定」有80人，佔62%，令該區選情隱藏變數。

被問到主要基於甚麼因素選投候選人，稱會投票予何君堯的14人中，9人（64%）表示因政治理念而選擇何，1人因民生工作，4人為其他原因；選盧俊宇的30人中，選擇政治理念的（66%）、3人是民生工作，7人為其他原因，包括不喜歡其他候選人；另有2人因民生工作選擇蔣靖雯、1人是政治理念、2人為其他原因。

民主黨盧俊宇在民調中稍稍領先對手何君堯。（資料圖片）

65.9%受訪者受社會政治風波影響投票取態

值得關注的是，85人（65.9%）表明，近數月的政治事件是他們選擇候選人的關鍵因素；其餘44受訪者表示不會受事件影響。

投票予何君堯及盧俊宇的受訪者 均以中年人為主

選民學歷比例方面，表示會投票予何君堯的受訪者中，1人擁碩士程度或以上學歷、5人為大學程度、而中學及小學程度的分別有4人及2人、1人是小學程度或下；另投票予盧俊宇的受訪者中，5人擁碩士或以上學歷，大學程度的有8人、中學程度及預科的分別有8人及9人；會投票予蔣靖雯的受訪者中，大學程度的有2人、中學程度的則有3人。

年齡層方面，支持何君堯的以中年人士為主，當中有7名受訪者為31歲至60歲，佔50%、而18歲至30歲的有2名、61歲或以上的有5名；而支持盧俊宇的情況相近，15名受訪者為31歲至60歲，同樣佔50%、11名受訪者為18歲至30歲、61歲或以上的有5名。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，對於距離區選只有14天，照常理不應仍有六成受訪者未有取態，他估計是受訪者故意隱藏投票取向，「因為有關訪問是面對面性質，又當街當巷進行，故不少受訪者不想公開表態支持哪位候選人，以免尷尬」。蔡子強又指，「黃色」選民（支持民主派人士）通常願意公開表態；而「藍色」選民（支持建制派人士）則較少公開表態，他認為在六成人仍未表態的情況下，或對何君堯的選情有利。

註：本次民調由4名問卷調查員，以實體問卷街頭訪問形式，於2019年11月7日和8日進行，訪問時段為下午三時至晚上六時及三時至晚上八時，第一個及第二個訪問時段，調查員均在海翠花園、美樂花園及海旁進行訪問。