【區議會選舉】趙家賢重創休養　鍾錦麟接手統籌民主動力區選工作

民主動力召集人、民主黨東區區議員趙家賢在11月3日太古城警民衝突之中遇襲，在調停衝突期間被人咬甩部份左耳，情況嚴重，今日表示醫生確診左耳軟骨無法有效供應養份致壞死，耳廓須要移除，接駁手術失敗。 民主動力表示，由於趙家賢在東區醫院休養，副召集人兼新民主同盟西貢區議員鍾錦麟將會署理召集人職務，協助推動民主派的選舉工程。

趙家賢於11月3日在太古城調查衝突期間遇襲，部份左耳被咬甩。（資料圖片）

現留院診治 以待傷口癒口

民主動力交代趙家賢情況，表示趙家賢左耳在這次襲擊之中遭受永久性創傷。趙家賢希望於東區醫院休養診治，現須定時清潔創傷，並待傷口癒合，才決定進一步的跟進治療。

由於趙家賢仍需留院治療及休養，暫未能履行召集人職責，未能統籌「民主動力 - 民主派區選聯盟」的推薦名單宣傳工作，以及協助民主派的區議會選舉工程。

因此，趙家賢按民主動力團體章程，委任副召集人鍾錦麟議員為署理召集人。

鍾錦麟由即日起，負責統籌及公佈「民主派區選聯盟」的推薦名單及相關宣傳工作，協助推動民主派的選舉工程。

趙家賢為區議會太古城西選區候選人，同區對手為經民聯丁煌。鍾錦麟為西貢欣英區候選人，同區對手為報稱無黨派的李國邦。