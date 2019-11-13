任內兩度撤回法案　澳門崔世安：特區政府底線是不想社會撕裂

澳門行政長官崔世安昨日（12日）總結10年施政工作，提到任內兩次撤回法案。他表示，在10年施政之中，學習到政府必須尊重和聽取民意，面向公眾的諮詢和解說工作，都須做好。

澳門行政長官崔世安2010年上任以來，兩次撤回法案，他表示並非遺憾的事，因政府要聆聽市民的意見。（資料圖片）

崔世安任內撤回《候任、現任及離任行政長官及主要官員的保障制度》法案，以及從超額儲備中調撥600億元成立澳門投資發展基金管理股份有限公司相關法案。

撤回非憾事 必須尊重民意及做好諮詢

被問到兩項法案要撤回的看法，崔世安表示並非遺憾的事，反而是10年施政內讓他確實吸收到經驗，就是要聆聽市民的意見，而政府亦要充份發揮諮詢功能。他指出，由於社會有不同意見，政府也都聽到、看到，並認為並非一個好的時機去進行立法，所以撤回法律提案，作為特區政府的底線是不想社會撕裂。

澳門今年會延續去年現金分享計劃，永久性居民每人派1萬澳門元，非永久性居民每人亦派6000澳門元。（路透社）

社會不同意見很正常 政府不會迴避批評

他強調，社會有不同意見是很正常的事，作為一個負責任的政府，有需要透過解說讓市民更明白政府的立場，同時要客觀地尊重和聆聽市民意見，做好諮詢工作，這些都是政府必須做的。政府不會迴避批評，並要鼓勵表達意見。

「陽光政府」旨在與市民互動 加強溝通

崔世安上任之初，就提出「陽光政府」，他表示這是10年施政理念的重要一環，務求政府能與居民間產生一個更為雙向的關係，社會能夠獲得足夠訊息，並能加強溝通，向政府回饋意見。