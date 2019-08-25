【澳門特首選舉】崔世安港澳辦中聯辦祝賀當選　賀一誠符中央標準

澳門今天（25日）將會選出第五任特首，澳門立法會前主席賀一誠是今次選舉的唯一候選人，最新消息是他獲392票、7票為空白票、一票為廢票，得票率為98%。 澳門特首崔世安發表祝賀，指賀一誠得到社會各界人士的廣泛認同和支持。 國務院港澳辦及澳門中聯辦亦隨即發表談話，港澳辦發言人楊光指，賀一誠符合中央政府關於特首必須愛國愛澳、中央信任、有管治能力及澳人擁護的標準，其高票當選充分表明澳門社會各界對他的廣泛認同。

澳門特首崔世安發表祝賀，指賀一誠得到社會各界人士的廣泛認同和支持。（資料圖片）

崔世安對賀一誠成功當選，致以最誠摯的祝賀。他指出，特首選舉依法有序進行，是澳門特區貫徹落實「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針充分體現。他亦感謝特首選舉委員會委員認真履行職責，完成選舉第五任特首的使命。

崔世安表示，賀一誠在選舉期間，發表了題為「協同奮進 變革創新」政綱，其內容主軸是「穩固成功態勢 穩續和諧大局」，並在選舉期間透過各種競選活動，直接向澳門社會各界和廣大市民介紹政綱內容和未來施政理念，同時深入了解社情民意，可以說得到社會各界人士的廣泛認同和支持。他有信心賀一誠符合中央的要求，在正式就任後，定能帶領新一屆的特區政府和澳門廣大居民，持續推進「一國兩制」的實踐行穩致遠，推動澳門特區繼續取得下一階段的新發展。

崔世安將根據《澳門特別行政區基本法》及《行政長官選舉法》的有關規定，在終審法院確認選舉的總核算結果後，並在《澳門特別行政區公報》公告第五任特首選舉的結果後，即向中央人民政府提交報告並提請中央人民政府予以任命。他強調，現屆政府將全力配合賀一誠籌組新一屆政府的需要，共同確保政府順利換屆。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（國新辦圖片）

楊光對賀一誠表示誠摯祝賀，指此次特首選舉嚴格按照澳門《基本法》和澳門特區有關法律的規定進行，體現了公開、公平、公正的原則。他強調，賀一誠符合中央政府關於特首必須愛國愛澳、中央信任、有管治能力及澳人擁護的標準，其高票當選充分表明澳門社會各界對他的廣泛認同。楊光表示，中央政府將在收到澳門特區政府關於選舉情況的正式報告後，依法履行任命程序。

澳門中聯辦負責人表示，澳門特區政府及特首選舉管理委員會依法有序組織特首選舉工作，選舉過程平穩順利，體現了公平、公正、公開原則。澳門社會各界和廣大居民堅決維護澳門特區《基本法》和有關選舉法律的規定，積極參與選舉活動，依法行使民主權利，充分表達對新一任特首和新一屆特區政府的施政期望，展示了澳門同胞愛國愛澳、和衷共濟、共謀發展的優良傳統，認為是全面貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針的又一成功實踐和生動體現。

澳門中聯辦負責人表示，根據澳門《基本法》規定，特首由一個具有廣泛代表性的選舉委員會依法選出，由中央政府任命，相信賀一誠獲任命並就職特首後，一定會團結帶領新一屆特區政府和廣大居民協同奮進、變革創新，把新時代的澳門建設得更加美好。澳門中聯辦將一如既往地履行中央政府賦予的職責，全力支持特區政府和特首依法施政。