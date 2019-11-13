日經：港府有意推出稅項優惠　以留住私銀及家族基金資金

反修例風波由6月至今已經持續5個月，仍未有完結的現象，近日示威活動更在中環等商業中心頻繁發生。香港經濟本來就因為中美貿易戰、美國脫歐等不確定性，增長大為收窄，如今風波未平，經濟前景就更差。 有報道引述消息人士指，由於擔憂香港有大規模資本流出，港府正向私人銀行和家族基金辦公室提供一系列激勵措施，當中包括減稅。

近期中環等金融中心成為示威者與警察衝突的主要地點，引起不少企業及投資者憂慮。（資料圖片）

高盛指9月40億美元流出香港

金管局和財經事務及庫務局多次表示，未見有大規模資金減走。不過，10月研究機構EurekaHedge的數據顯示，今年第3季本港對沖基金共錄得10億美元淨贖回，是2009年第2季以來最多。

而投資銀行高盛數據顯示，9月約有40億美元資金離開香港。新加坡金管局局長孟文能（Ravi Menon）則於10月22日表示，有部份香港資金轉移至新加坡，但未出現大量湧入的情況，又指投資者轉移資產的諮詢大增。

減稅、簡化監管程序 及鼓勵中港跨境財富管理

《日經亞洲評論》表示，為了支持香港價值1.5萬億美元的財富管理行業，香港政府及金管局等相關機構，未來3個月將推出措施，提供包括利得稅優惠在內的誘因，去吸引資金繼續留港。

當中的措施包括減免稅收，簡化監管程序以及鼓勵中港跨境財富管理業務，特別是大灣區內業務。

香港是亞洲財富管理中心，不少本地及海外家族都採用香港的服務。（資料圖片）

有客戶希望 將三份之一資產轉移出香港

報道引述亞洲家族辦公室協會主席羅孟君表示：「政府留意到市場趨勢，密切關注其他市場和政府吸引香港資金流到當地的政策。」

她續指出，雖然香港的家族辦公室規模和數量有佔優，但仍有很多措施可以提升香港的市場地位。她表示，亞洲家族辦公室協會亦參與了政府和金管局相關討論。

過去幾個月，家族辦公室和私人銀行的諮詢有增加，本港的商業物業價格下滑，客戶開始有各種考慮，開設境外銀行戶口的查顯明顯上升，亦有一些人希望將三份之一資產轉移海外。

有兩名家族辦公室管理者表示，今次是監管機構多年來首次聯繫他們。亦有人表示，他們曾經游說過港府提供類似新加坡的稅項優惠措施。

這些家族辦公室管理者還要求，簡化結合多個家族基金的資產來投資的程序，指出這種程序在香港要處理4個月，新加坡則只需要4星期。

財庫局拒絕評論，並引述10月28日提交立法會的文件，列舉幾項措施幫助香港發展成財富管理中心，當中包括提供有利的稅收環境。