田北俊指北京不接受獨立調查　稱商界無力說服中央

自由黨榮譽主席田北俊接受劉慧卿節目《議會內外》訪問時表示，以他理解有很多商界資深人士曾為解決修例風波向北京反映意見，包括建議成立獨立調查委員會，「點解北京唔肯接受？我睇法係如果成立獨立調查委員會，包括調查警察，為此中央不想做。」他指大家都擔心「搞到冇得搞」要出動解放軍，如不出動解放軍，香港唯一可維持治安的就是警察，不能影響警察士氣。 他坦言商界已沒有太大能力說服中央，特區政府亦無法解決香港問題，「北京如果要林鄭處理，是放手讓她處理還是不放手？」他希望北京領導盡快決定如何處理香港問題，「就算你換特首，如果新的特首出來，不可以支持成立獨立調查委員會或者雙普選，那新特首也很難做。」

自由黨榮譽主席田北俊呼籲選民在區議會選舉要積極投票，「北京會睇到」，又呼籲市民24號前暫時把遊行示威「放低一陣」，勿令政府有藉口取消選舉。（鄭榕笛攝）

田北俊稱，對於現時局勢無能為力，「勇武嗰啲唔會聽我哋講。」他指數周前仍覺得成立獨立調查委員會足以平息風波，但經過昨天中大衝突事件已經沒有這種信心，因為勇武派的支持者眾多，「成立獨立調查委員會是否他們是否就會收貨？我都不肯定。」

田北俊呼籲選民在區議會選舉要積極投票，「北京會睇到」，又呼籲市民24日前暫時把遊行示威「放低一陣」，勿令政府有藉口取消選舉。

有報道指港澳辦主任張曉明周五來港宣講，内容有關《基本法》23條立法，田北俊指今日社會形勢較2003年時差得多，質疑是否還需要23條立法。「按當年23條立法的版本，好多大字報貼在大學內並不犯法，今日中央可能不接受。」田北俊表示，如果中央打算推23條是按2003年被擱置的版本，他個人會支持，但如果是「加辣」版，現時特區政府沒有政治能量可以處理。